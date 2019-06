Atletismo La atleta Una Stancev, campeona de España sub 18 en salto de altura Una Stancev, en medio, como campeona de España. / D H. La herradureña saltó 174 centímetros en la cita disputada en Castellón; este es su sexto primer puesto esta temporada al aire libre J. M. DE HARO Lunes, 24 junio 2019, 02:24

La atleta herradureña Una Stancev (Club Atletismo Cueva de Nerja-UMA) se proclamó campeona de España sub 18 en el LXVIII edición de la competición, que se celebró este fin de semana en Castellón.

Stancev saltó 174 centímetros. Estuvo acompañada en el podio por Aina Rabadam (FC Barcelona) e Irene Clemente (Cornellá At). Llegaba como favorita a este evento tras registrar su mejor marca el pasado día 1 de junio en Andújar, al conseguir saltar 175 cm.

Este es su sexto primer puesto esta temporada al aire libre tras el citado primer puesto en Andújar (Liga Iberdrola Clubes DH Mujeres), el Campeonato de Andalucía de Clubes de Primera División –también conseguido en Andújar el pasado mes de mayo–, así como los campeonatos de Andalucía sub 18 y sub 20, alcanzados en las pistas de Carranque (Málaga) el pasado mes de mayo y abril, respectivamente. Además sumó una plata en el Campeonato de España de Clubes sub 20 (Zaragoza) y un bronce en el Campeonato de España Federaciones Autonómica sub 18 (Getafe) con 172 cm. Cabe recordar que Una Stancev se proclamó subcampeona de España sub 18 en pista cubierta el pasado mes de marzo, saltando 171 cm; y campeona de Andalucía en Antequera el pasado mes de febrero, con 170 cm.