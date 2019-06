Boccia El Aspace saca brillo a su constancia Manuel Martín lanza la bola azul durante uno de los encuentros del fin de semana. / CÉSAR GUISADO Deporte inclusivo El club de Los Vergeles se hace con cuatro medallas en el Campeonato de Andalucía celebrado en la Bola de Oro CÉSAR GUISADO GRANADA Miércoles, 19 junio 2019, 01:23

Vaya botín el de esta temporada. El club de la boccia granadina por excelencia y antonomasia, el Aspace, convierte desde hace temporadas su esfuerzo en éxito. La constancia regala momentos de podio pero a veces la suerte, la mala, quiere que en algunos casos no luzcan los éxitos como debieran. Por fortuna, en esta ocasión no ha sido así. Granada, concretamente el pabellón de la Bola de Oro, ha acogido este fin de semana el Campeonato de Andalucía de boccia y de paso la entrega de trofeos de la Liga Andaluza, que ya ha cumplido diecinueve años. Y por el podio colocado sobre este parqué han desfilado los granadinos hasta en siete ocasiones. No está nada mal.

El mayor lauro se lo llevó en la clase de Bc3 el actual campeón de España, Manuel Martín con otra medalla de oro para su colección de metales, que viene a anunciar su vuelta a las canchas por la puerta grande. Cinco torneos disputados este año; cinco títulos para el deportista de Pórtugos.

Exultante al término, Martín afirmó que «los deportistas de Boccia necesitamos mucho rodaje, ya que aunque parezca mentira, hay muy pocas competiciones. Por eso quiero dar las gracias por la celebración de este campeonato y sobre todo por querer hacerlo en Granada, tenia de ganas de ganar algo en mi tierra y ante mi gente» aseveró.

Y todo, pese a que está siendo un final de temporada de órdago. «La semana pasada fue el Campeonato de España individual, ahora hemos acabado el Campeonato de Andalucía y en días nos vamos a Fuenlabrada al Campeonato de España por equipos.

Con lo larga que es la temporada, que hay nueve meses por delante, la Federación no puede repartir las competiciones a lo largo del año», dijo en tono irónico, «pero bueno, hay cosas que quizás se nos escapen, y es entendible».

A Manuel Martín lo acompañó en el podio el motrileño Fernando Antúnez, que fue bronce por detrás de Cristobalina Ponce, plata.

En Bc1, las semifinales las jugaron dos granadinos, Álvaro Ballesteros y José Manuel Zamora, obteniendo Ballesteros su pase a la final aunque cediendo ahí ante el sevillano Juan Manuel Moreno. Así, oro para Moreno, plata del granadino Ballesteros y bronce finalmente para Milagros Muñoz, que se impuso a Zamora en la final de consolación, siendo este cuarto.

Gratas sorpresas

La clase de Bc3 dejó otras gratas sorpresas del Aspace. Aquí, Luis Molina consiguió la victoria más abultada del campeonato con un 19-0 y Juan Luis Marfil eliminó a Chema Rodríguez, que es uno de los mejores deportistas que ha tenido la Selección Española de boccia en los últimos años. Tras deshacerse del jerezano en semifinales, Marfil se clasificó para la gran final contra Ángel Ponce, aunque en esta, Ponce no dio alternativa alguna a 'Juanlu', que acabó llevándose la plata. Aquí, Molina terminó en una más que meritoria quinta plaza habida cuenta del enorme nivel que hubo.

Y abrochada la competición, fue ocasión para dar merecida entrega de medallas y trofeos para los ganadores de este Campeonato Andaluz, así como para rendir cuentas también con los de la Liga Andaluza, que se despide por este curso. La Liga ha celebrado sus diecinueve ediciones y da acceso a disputar el próximo fin de semana el Campeonato de España por equipos, que se juega en Valladolid.

De aquí salieron premiados José Manuel Zamora con un bronce en Bc1, y Manuel Martín y Fernando Antúnez, con oro y bronce respectivamente en Bc2. A este acto acudieron la presidenta de Aspace Granada, Encarnación Navas, y su gerente Cristóbal Rodríguez, así como el director del área de Deportes del Ayuntamiento de Granada, Carlos Melero, también Jesús Hernández de la asociación cultural y deportiva Hazlo por Todos y el presidente de la Federación Andaluza de Deportes de Parálisis Cerebral, José María Montero.