Alpinismo La asociación Belladurmiente fomenta el alpinismo estival Miembros de la asociación Belladurmiente durante una ruta de años anteriores. / S. H. Las jornadas se van a desarrollar este fin de semana con una ruta que parte de Sierra Nevada y llega hasta Capileira JULIO PIÑERO Granada Jueves, 18 julio 2019, 01:40

Desde el Área de Montaña de la Asociación belladurmiente articulan la XIV Travesía de Fomento al Alpinismo estival. No requiere de experiencia previa y tiene como objetivo introducir a los deportistas interesados en la alta montaña.

Se darán a conocer técnicas básicas de seguridad en el mundo del alpinismo, así como utilización de todo el material básico para esta práctica. Esta actividad anual para socios y no socios, no es imprescindible estar federado para poder asistir, pero sí disponer de una buena actitud física y mental para realizar deportes de alta montaña. Se pretende mostrar el medio natural desde una perspectiva respetuosa y dar conocimiento del medio, el material y el equipo, riesgos de la alta montaña estival, actuación frente a un accidente, técnicas de progresión y descenso, orientación básica, interpretación de las señales, progresión por neveros de baja dificultad, logística de pernoctación. Especialmente el caminar por un Parque Nacional donde hay que respetar las plantas, no dejar basura, mantener las puertas cerradas en los Refugios y detalles a tener en cuenta dentro de los Parques.

Las reservas se completaron a primeros de año y se está dando toda la información necesaria, hasta el día de inicio. Un total de 28 participantes de diferentes edades y de distintos lugares como Barcelona, Madrid, Murcia, Málaga, Granada y Almería, completan el grupo.

Esta actividad tendrá lugar este próximo sábado y domingo en Sierra Nevada, con una travesía de norte a sur. El lugar de partida estará próximo a las pistas de esquí, concretamente desde la Hoya de la Mora, y se irá hasta la población alpujarreña de Capileira.

Durante el recorrido se subirá a la cumbre del Veleta, con una parada en el Refugio Vivac de la Carihuela. Se continuará por el paso guía, bordeando el cerro de los Machos, hasta llegar al Puntal de Loma Pelá. Habrá un amplio recorrido de montaña durante los dos días.