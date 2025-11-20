El arte de representar a Granada en lo más alto

Ángel Mengíbar Granada Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:35 Comenta Compartir

El éxito conlleva de manera obligatoria doblar el lomo. En el mundillo de la gimnasia rítmica, donde el cuerpo se lleva al límite en pos de plasmar posturas y coreografías imposibles para el resto de los mortales –al menos para los que no son de goma–, se da por descontado, aunque sin llegar a romperse nunca. Toda una maquinaria engrasada a base de sacrificio y trabajo y con una flexibilidad casi infinita.

Prueba de ello se ofrece en el interior del pabellón El Deyre de Otura a última hora de la tarde. Pocas espaldas se mantienen erguidas en la pista principal, donde un sinfín de gimnastas ponen a prueba su elasticidad entre aros, pelotas y cintas. De repente, la música realiza su aparición para que un conjunto de cinco inicie una serie de movimientos sobre la colchoneta. Quizá, los más importantes de su carrera.

Se trata de las deportistas del Club Rítmica Villa de Otura, que este fin de semana se desplazan hasta Castellón para competir en el Campeonato de España Base de conjuntos junto a las chicas del Club Gimnasia Rítmica Padul. Ambas entidades serán las únicas representantes de la provincia entre las mejores gimnastas del país en categoría juvenil, un premio que sabe a oro puro después de toda una vida de dedicación sobre la colchoneta.

«Como entrenadora, ni me acuerdo del tiempo que llevo en el club. Quizá sean diez años... O quince. Después de tanto tiempo es imposible acordarse, pero sí que he visto crecer a muchas niñas hasta que se han hecho mayores. En la rítmica se empieza cuanto antes, mejor», relata Isa Palomo, la responsable del cuadro otureño, a IDEAL mientras observa con detenimiento la actuación de las suyas.

Ampliar Las integrantes de ambos equipos hacen piña juntas antes de viajar a Castellón. Pepe Marín

Entrenan el ejercicio que llevarán a cabo en el Nacional, en el que los aros cobran un valor especial como aparato en liza. «No queremos desvelar mucho antes del día de la competición. Únicamente mencionamos que el acompañamiento musical será flamenco, aunque con alguna sorpresa final», adelanta Isa.

«Está muy compensado el montaje artístico con la dificultad que exigen todos los movimientos. Porque al final este deporte es un arte, por eso engancha tanto cuando lo pruebas», afirma Marta López, una de las integrantes del conjunto, durante una pausa del entrenamiento. «No pensamos en las medallas, ya que supone una presión innecesaria. Por supuesto, queremos hacerlo lo mejor posible para irnos con un buen sabor de boca y divertirnos. Acudir a un Nacional supone todo un orgullo», añade.

Sin embargo, no es asequible para todos los bolsillos. «Nada más que los costes del desplazamiento, el alojamiento y las dietas de la expedición rondan los 900 euros, más la inscripción de cada gimnasta, que se va a los 300. Lo sufragamos con el esfuerzo de las familias y del club, más el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento. Merece la pena por las chicas, que con menos de 18 años ya se ven rindiendo en lo más alto. Por encima solo les queda la categoría absoluta», aclara la entrenadora.

Debut

De números también entiende más que nunca el conjunto de Padul, que debuta por primera vez en su historia en un Campeonato de España Base en categoría juvenil. «Hemos realizado un montón de iniciativas con patrocinadores y el Consistorio del pueblo para recaudar fondos. ¡Hasta hemos vendido lotería de Navidad!», destaca la preparadora Gloria Álvarez nada más llegar al pabellón vecino junto a sus chicas y su compañera Estela Ortega.

Aunque serán rivales en la misma modalidad, la camaradería entre ambas entidades es máxima, por lo que aceptan posar juntas ante la cámara que recoge dicho reportaje. «Muchas nos conocemos desde los tres años, que es cuando nos iniciamos en la gimnasia. También hemos coincidido en campeonatos. Y este sábado, en Castellón», subrayan las últimas.

«Participar ya es un logro increíble, prácticamente como una medalla. Nos lo ganamos en el clasificatorio andaluz, que se hizo en el estadio de la Juventud. Conseguimos la segunda posición. Ahora, si sacamos algún metal, me da a mí que nos quedamos de fiesta allí y perdemos el bus a Padul», bromean las jóvenes Marta Moreno y Laura Leyva, representantes de un conjunto que supera la mayoría de edad casi al completo y que se decanta por lo rompedor.

«Nosotras vamos a hacer rock. Resultó muy difícil de encajar, pero nos hemos hecho a él. Nos toca AC/DC», desvela Daniela Roldán justo antes de iniciar sus estiramientos. Momento para inmortalizar una participación histórica. Con maillot rojinegro, las paduleñas Marta Moreno, Daniela Roldán, Mireia Cobo, Miriam Melgarejo y Laura Leyva. Las otureñas Iris Mohamed, Sara Muros, Marta López, Lucía Rodríguez y Rebeca Milán, de verde y dorado. Ambos conjuntos se retuercen aro en mano hasta la extenuación. No hay dolor, sino danza. «Son un ejemplo para las niñas más pequeñas. Forman una generación maravillosa», sentencia Ortega. Puro arte.

