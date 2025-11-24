Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Arrancan los Juegos Deportivos Provinciales con adelanto y más de 4000 participantes

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha destacado que la esencia de estas competiciones reside en reforzar el carácter formativo-recreativo de las actividades y donde prime el aspecto educativo

Ideal

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:30

Comenta

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha asistido este fin de semana a la inauguración de los Juegos Deportivos Provinciales en el ... municipio de Salobreña con un adelanto, este año, de la fecha de inscripción y celebración, en respuesta a una demanda que permitirá contar con más jornadas de actividad y la participación de más de 4000 deportistas de 400 equipos de toda la provincia.

