Almuñécar y La Herradura logran 40 medallas en la tercera Liga Andaluza 2025 de Kenpo

El Pabellón Municipal de Deportes 'Antonio Marina' de Almuñécar se convirtió en el epicentro del kenpo andaluz con la celebración de la III Liga Andaluza ... 2025 de Kenpo, una cita que reunió a competidores de toda Andalucía desde las categorías prebenjamín hasta cadete. El evento volvió a situar a Almuñécar y La Herradura como referentes provinciales en esta disciplina, con una participación especialmente destacada de los deportistas locales. Para muchos de ellos, esta fue su primera experiencia en competición, una oportunidad única para demostrar su talento y entusiasmo por las artes marciales.

La competición se desarrolló en las modalidades de Kata, Kobudo y Defensa Personal, con la participación de clubes procedentes de las provincias de Málaga, Granada y Jaén, más concretamente de Vélez de Benaudalla, Almuñécar, La Herradura, Motril, Otívar, Jete, Nerja, Cómpeta, Torrox, Úbeda y Linares.

El club CD Adakka Kenpo Almuñécar, anfitrión del evento, presentó un total de 50 deportistas, logrando un total de 34 medallas, con nueve campeones, 13 subcampeones y 12 medallas de bronce.

La delegación de La Herradura, formada por 6 competidores, también brilló con fuerza logrando 6 medallas de podio, con cuatro campeones andaluces y dos subcampeones.

El concejal de Deportes, Luis Aragón, y la concejal de Medio Ambiente, Lucía Aragón, fueron los encargados de hacer entrega de las medallas a los deportistas destacados, y además felicitaron a todos los participantes por su esfuerzo, disciplina y respeto hacia sus compañeros y rivales.

La III Liga Andaluza 2025 de Kenpo fue organizada por el Departamento de Kenpo de la Federación Andaluza de Kárate (FAK) y el CD Adakka Almuñécar, contando con el apoyo del Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, que continúa apostando por el fomento del deporte base y la promoción de esta disciplina.