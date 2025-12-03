Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una de las participantes en el torneo disputado en Almuñécar. Ideal
Artes marciales

Almuñécar y La Herradura logran 40 medallas en la tercera Liga Andaluza 2025 de Kenpo

La competición, celebrada en la localidad sexitana, reunió a deportistas de Málaga, Granada y Jaén, desde las categorías prebenjamín hasta cadete

Ideal

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:10

Comenta

El Pabellón Municipal de Deportes 'Antonio Marina' de Almuñécar se convirtió en el epicentro del kenpo andaluz con la celebración de la III Liga Andaluza ... 2025 de Kenpo, una cita que reunió a competidores de toda Andalucía desde las categorías prebenjamín hasta cadete. El evento volvió a situar a Almuñécar y La Herradura como referentes provinciales en esta disciplina, con una participación especialmente destacada de los deportistas locales. Para muchos de ellos, esta fue su primera experiencia en competición, una oportunidad única para demostrar su talento y entusiasmo por las artes marciales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  3. 3

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  4. 4 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  5. 5

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente
  6. 6 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  7. 7 Herido el conductor de un camión tras un accidente en la A-44 a la altura de Las Gabias
  8. 8 La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»
  9. 9 Un altar en la calle Elvira para recordar a Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio
  10. 10 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almuñécar y La Herradura logran 40 medallas en la tercera Liga Andaluza 2025 de Kenpo

Almuñécar y La Herradura logran 40 medallas en la tercera Liga Andaluza 2025 de Kenpo