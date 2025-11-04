Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Almuñécar y La Herradura acogen el Campeonato de Andalucía Infantil Femenino 'Promesas' de Balonmano

Más de 700 personas, entre jugadoras, técnicos y familiares, se darán cita en los pabellones sexitanos los días 8 y 9 de noviembre

Ideal

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:45

Comenta

Tras el éxito del Campeonato de Andalucía Cadete Masculino «Torneo Antonio Rivera» celebrado hace apenas un mes, Almuñécar y La Herradura vuelven a convertirse en ... epicentro del balonmano andaluz con la celebración del Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales Infantil Femenino «Promesas», que se disputará los días 8 y 9 de noviembre en los pabellones municipales sexitanos.

