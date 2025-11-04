Almuñécar y La Herradura acogen el Campeonato de Andalucía Infantil Femenino 'Promesas' de Balonmano

Tras el éxito del Campeonato de Andalucía Cadete Masculino «Torneo Antonio Rivera» celebrado hace apenas un mes, Almuñécar y La Herradura vuelven a convertirse en ... epicentro del balonmano andaluz con la celebración del Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales Infantil Femenino «Promesas», que se disputará los días 8 y 9 de noviembre en los pabellones municipales sexitanos.

El torneo, que reunirá a las ocho selecciones provinciales andaluzas, contará con la participación de jugadoras nacidas en 2013 y 2014, de entre 12 y 13 años, que representan el futuro del balonmano femenino andaluz.

La presentación oficial de este evento ha contado con la presencia de Luis Aragón, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar; Manuel Fernández Roldán, secretario general de la Federación Andaluza de Balonmano; y Miguel Jiménez Corral, vicepresidente del Club Balonmano Almuñécar.

El concejal de Deportes, Luis Aragón, destacó durante la presentación «la excelente relación entre el Ayuntamiento de Almuñécar y la Federación Andaluza de Balonmano», fruto del convenio de colaboración que permite la celebración de este tipo de competiciones en el municipio.

«Hace apenas un mes disfrutamos del campeonato cadete masculino, y ahora volvemos a acoger este torneo infantil femenino promesas gracias al buen entendimiento y predisposición tanto de la Federación como del Ayuntamiento. Estamos encantados de seguir organizando eventos de este nivel y, además, con la alegría de contar con tres jugadoras locales seleccionadas. Todo lo que sea traer balonmano a Almuñécar será siempre bienvenido», señaló Aragón, quien también agradeció «el trabajo de Miguel Jiménez y del Club Balonmano Almuñécar, así como la buena relación con la Federación, que esperamos mantener muchos años».

Por su parte, el secretario general de la Federación Andaluza de Balonmano, Manuel Fernández Roldán, resaltó la importancia de este campeonato como «una ventana al futuro del balonmano femenino andaluz».

«Queremos agradecer al Ayuntamiento de Almuñécar su implicación en la promoción del balonmano, no solo en Granada, sino en toda Andalucía. Este torneo es la puerta de entrada al balonmano para muchas niñas, y en Almuñécar vamos a poder ver a las mejores promesas andaluzas. Participan ocho selecciones con 14 jugadoras y dos técnicos cada una, por lo que el ambiente deportivo y familiar será extraordinario, con más de 700 personas disfrutando de la playa y gastronomía durante el fin de semana», apuntó Fernández.

Asimismo, quiso reconocer «la colaboración del Club Balonmano Almuñécar, encabezado por Miguel Jiménez, cuya implicación hace posible que los torneos que se celebran en este municipio sean siempre un éxito».

El vicepresidente del Club Balonmano Almuñécar, Miguel Jiménez Corral, mostró su satisfacción por la celebración de este campeonato en el municipio y, especialmente, por la participación de tres jóvenes jugadoras locales: Daniela Mingorance, Sara Pulido y Ana Pinto, convocadas por la Selección de Granada.

«Para el club es un orgullo acoger este tipo de campeonatos y, sobre todo, ver a nuestras jugadoras formar parte de la selección. Agradecemos tanto al Ayuntamiento como a la Federación su apoyo constante y su confianza. Esperamos disfrutar de un gran fin de semana de balonmano, con un ambiente familiar y de respeto, donde las niñas se diviertan y sigan creciendo en este deporte», subrayó Jiménez.

Calendario de competición

El campeonato se desarrollará a lo largo del sábado 8 y el domingo 9 de noviembre, con una intensa jornada de partidos que se celebrarán de forma simultánea en los pabellones de Almuñécar y La Herradura.

La competición arrancará el sábado por la mañana con la ronda de cuartos de final. A las 10:30 horas, el pabellón de Almuñécar acogerá el encuentro entre las selecciones de Almería y Jaén, mientras que, a la misma hora, en La Herradura, se disputará el enfrentamiento entre Sevilla y Granada.

Posteriormente, a las 12:00 horas, se celebrarán los otros dos duelos de cuartos: Málaga frente a Huelva en el pabellón de La Herradura, y Cádiz ante Córdoba en el de Almuñécar.

Por la tarde del sábado llegará el turno de las semifinales y los partidos de clasificación. A las 17:00 horas, el pabellón de Almuñécar acogerá la primera semifinal entre las vencedoras de los dos primeros encuentros de la mañana, mientras que la segunda semifinal se disputará a las 18:30 horas en el mismo escenario, enfrentando a las ganadoras de los partidos tercero y cuarto.

Simultáneamente, en el pabellón de La Herradura se jugarán los encuentros por los puestos del quinto al octavo lugar. el primer encuentro a las 17:00 horas y el segundo a las 18:30 horas.

La jornada final tendrá lugar el domingo 9 de noviembre en el pabellón de Almuñécar, donde a las 10:30 horas se celebrará el partido por el tercer y cuarto puesto, y a las 12:00 horas la gran final del campeonato, que coronará a la selección provincial campeona de Andalucía infantil femenino «Promesas» 2025.