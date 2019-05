Campeonas Alfacar esconde a la mejor arquera nacional Laura Jiménez tiene un prometedor futuro en el tiro con arco internacional y practicó atletismo y equitación con anterioridad. / Ramón L. Pérez Tiro con arco Laura Jiménez ha demostrado el potencial para ser la mejor tiradora de España en su modalidad tras solo un año desde que descubriera la disciplina CAROLINA PALMA GRANADA Martes, 7 mayo 2019, 01:24

A menudo, cuando se menciona a cualquier deportista de élite, este tiende a estar ligado a una carrera deportiva que comienza cuando el mismo pertenecía aún a la categoría de los infantiles. Todos aquellos que, de algún modo, lograron llegar lejos, siempre lo hicieron comenzando a trabajar desde muy temprano. Talento, disciplina, esfuerzo y paciencia tienden a ser los ingredientes indispensables para forjar a los mejores en sus disciplinas. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de encontrarse con una excepción encargada de confirmar la regla, como bien estipula el dicho, y el pueblo granadino de Alfacar alberga una de las mismas.

Laura Jiménez, tras ganar la última prueba de la Liga Nacional de tiro con arco 3D en bosque, celebrada en Granada, aspira a conseguir el título de campeona de España en su modalidad el próximo julio, cumpliendo entonces un año de cuando apuntara con un arco por primera vez en su vida.

La granadina siempre fue una gran aficionada al deporte en general, en todas sus disciplinas. Desde su gusto personal por la equitación hasta sus años de adolescencia practicando atletismo, nunca dejó de entrenarse y seguir de cerca a otros deportistas a los que ella admiraba, pero no fue hasta el verano de 2018, cuando al fin cumplía la mayoría de edad, que decidió estrenarse en el tiro con arco.

«Es curioso, porque el club de tiro estaba a pocos metros de mi casa, y siempre pasaba por al lado», recuerda Laura, que veía diariamente a los que serían sus futuros compañeros practicar sin siquiera imaginar lo que estaba por suceder. No fue hasta que un buen día, movida por la búsqueda de un entretenimiento para los tediosos meses de verano, decidió apuntarse a un curso de dos semanas intensivas de entrenamiento organizadas por el mismo club, con la intención de «hacerlo una vez y no volver a repetirlo más» y, al finalizar las mismas, la joven ya estaba presentándose, para su mayor sorpresa, con su propio material a su primera Liga Nazarí, que terminó entre los diez primeros puestos tras enfrentarse, igualando e incluso superando en resultados, a arqueros «con un gran palmarés a nivel nacional».

Desde el primer momento en el que cogió un arco, sus entrenadores ya la miraban sorprendidos preguntándose si lo habría hecho alguna otra vez con anterioridad, pero el talento de Laura resultaba ser innato, y su amor por la disciplina recientemente descubierta también.

«Estaba todos los días ahí metida; salía del instituto, comía, cogía la mochila e iba directa al club», y desde entonces no ha fallado en ningún solo entrenamiento, e incluso aumentado las horas diarias dedicadas al mismo, porque ya «no podría vivir sin tirar», algo que, en menos de un año la ha llevado a ser la mejor en su modalidad del país entero, y la número uno en la Liga Nazarí, con posibilidades de ampliar su palmarés a nivel internacional.

Un futuro prometedor

«Lo que más me mueve es la gente que me rodea», admite la granadina, que encara un futuro deportivo extremadamente prometedor. Desde el primer momento, lo que más le impresionó fue la mirada de sus compañeros, «la cara de la gente que había alrededor me lo decía todo, es una sensación que no había vivido jamás».

Es como si la joven hubiera encontrado aquello que estaba destinada a hacer, y hubiera alcanzado la fuerza para perseguirlo a través de los ojos de sus prójimos. Desde el apoyo incondicional de sus padres, hasta el cariño protector de sus compañeros y el esfuerzo invertido por su entrenador, cada uno de ellos han empujado y dirigido a Laura en una subida de vértigo hacia lo más alto del podio nacional, que pronto e inevitablemente podría llegar a ámbitos mundiales. Pues, aunque este año la joven haya decidido limitarse a suelo español a causa de la atención especial que ha querido otorgar a la finalización de sus estudios, «el año que viene mi objetivo es formar parte de la Selección».

Su meta, que para nada es inalcanzable, podría llevarla a competir de manera internacional codeándose, en menos de dos años de comenzar en la disciplina, con los mejores tiradores del mundo, siendo una de las arqueras más jóvenes del mismo.

«Me da miedo pensar en el futuro. Será duro, pero tengo mucha ilusión», manifiesta la que por ahora, sin embargo, se limita de manera estratégica al título nacional, que podría estar abrazando a principios del próximo julio.