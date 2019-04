Ciclismo Alberto Mingorance y María Díaz comandan la cita de Moclín María Díaz fue la ganadora absoluta en la categoría femenina. / F. A. C. La tercera prueba del Circuito Provincial de Granada BTT Rally concede puntos para el Ránking Andaluz JULIO PIÑERO Granada Miércoles, 1 mayo 2019, 01:41

Una jornada primaveral dio la bienvenida a la tercera prueba de las cinco calendadas en el Circuito Provincial de Granada BTT Rally 2019, el VIII Rally BTT Lasergran Pueblos de Moclín, incluida también en el cartel del Ránking Andaluz de la modalidad.

Como es habitual en este tipo de pruebas, las categorías de escuelas fueron las encargadas de inaugurar la competición, haciendo gala de un envidiable manejo de la bici a edades tan tempranas.

A continuación, entraron en juego las categorías adultas (a partir de cadete) estrenando un renovado recorrido de 3,55 kilómetros y unos 162 metros de desnivel positivo acumulado propuesto por el C. C. Gallipatos de Parapanda. En la manga central salió a por todas una combativa manga de féminas entre la que sobresalió, una vez más, la corredora élite María Díaz Pernía (Bikes Armilla). Díaz rodó en solitario casi en la totalidad del recorrido, demostrando que no tiene rival en este tipo de competiciones y completando el circuito en 01:01.56.

La última manga se reservó para los cadetes y júniors, seguidos de los élites y sub 23. En esta ocasión, no hubo lugar para la sorpresa. Un fortísimo Alberto Mingorance (Miranda Bike) rompió la carrera en los primeros compases, llevando a sus espaldas a tres hombres con una distancia mínima entre ellos. Mingorance logró con facilidad deshacerse de sus perseguidores y llegar con holgura a meta marcando un tiempo de 00:59.58.

En la categoría gymkhana el vencedor fue Daniel Ruivo (BTT Por Aquí Mismo) y Diana Suárez. En promesa fueron Enrique Cano y Elena Tienda (Peña Ciclista de Baena). En principiante, Pablo Guerrero y Adriana Arredondo (BTT Por Aquí Mismo). En alevín, Carlos Tienda (Peña Ciclista de Baena) e Inés Ruiz (Extreme Bike Nerja). En infantil, Samuel Plaza (Kaninas Bikes) y Alba Fernández (Mountain Bike Jerez). En cadete fueron Matías García (Paco Martos MTB) y Duna Rodríguez (Bikes Arnilla). En júnior, Julio del Pino (Miranda Bike). En sub 23 fueron Juan Miguel Pérez (Ciclohobby) y Paula Velasco (BTT Archidona). En élite, Alberto Mingorance (Miranda Bike) y María Díaz Pernía (Bikes Armilla). En máster 30, Rafael Reyes (Semar). En máster 40, Jesús Contreras (Grupo Gasóleos/Pueblos Moclín) y Concepción Aguilera (Vibros Martín Bohórquez). Máster 50-60, Eustaquio Ureña (Grupo Gasóleos/Pueblos Moclín).

La prueba estuvo presidida por Carlos Lucena, concejal de Deportes, y Marco Pérez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Moclín.

La siguiente prueba de este circuito provincial será el IV Rally Ciudad de Baza-GP David Valero del 2 de junio en la localidad bastetana, mientras que en el caso del Ránking Andaluz el IV Rally Trabuqueño en Villanueva del Trabuco (Málaga) del 12 de mayo, prueba del Open, otorgará nuevos puntos.