Alberto Esquitino, ganador indiscutible en las nueve travesías a nado de Los Bermejales

Con una estupenda temperatura del agua se celebraba en la mañana del domingo la IX Travesía a nado de Los Bermejales (Arenas del Rey). El primero en llegar a la meta fue Alberto Esquitino, del CN Churriana, que terminó el circuito en un tiempo de 19 minutos y dos segundos, seguido de Jesús Bocanegra del Río, del C.N. Inacua de Huétor Vega (20:34) y Lasse Lurs, del Universidad de Alicante (20:42). En esta misma categoría senior femenina, la vencedora fue Andrea Quesada (20:55), del C.N. Churriana; seguidas de María Ramírez (21:13) y Marta Teva (23:47), ambas del C.N. Inacua de Huétor Vega. Aunque el número de inscritos era de 163, finalmente fueron 122 los participantes que tomaron la salida, de ellos 80 hombres y 42 mujeres, con una edad promedio de 35 años, siendo el más joven Álvaro Fernández, 9 años y el más veterano, Juan Martín, de 71. Del total de participantes en esta prueba puntuable para el Circuito de Diputación, 113 lo hicieron en la categorías superiores con un circuito de unos 1.500 metros y 9 en la infantil para los que se preparó otro de 500 metros. Participantes pertenecientes a 33 clubes de Granada, Jaén, Málaga y Alicante a los que hay que añadir una veintena de independientes. El más numeroso con 27 participantes fue el Club de Natación Inacua de Huétor Vega, seguido del Corcher@s con nueve y el CDU Natación Granada con siete.

A su conclusión Alberto Esquitino declaró a IDEAL que no está realizando el circuito de Granada por temas laborales y de coincidencia con otras pruebas. También que, en la travesía de los Bermejales, ha participado desde la primera edición resultando ganador en todas ellas. Respecto a la última señalaba que «la prueba ha sido un poquito dura pues el circuito ha sido un poco más largo de lo que me esperaba. Desde el principio he ido el primero. Comencé fuerte y luego ya tranquilo pero cada vez sacando un poquito más a los rivales». A su lado estaba Andrea Quesada, que hasta ayer había participado en tres ocasiones y que culminó el circuito en menos de 21 minutos, habiéndole resultado «bastante bien, aunque un poco larga pues llevo un poco de tiempo sin nadar por eso de las vacaciones». A continuación se procedió a la entrega de premios desde la categoría de infantil masculino y femenino. Los pequeños recibieron trofeos y camisetas que fueron entregadas por el alcalde de Arenas del Rey, Antonio Luján; la concejala de Turismo y Deportes, Ruth Márquez y el coordinador del Área de Deportes de la Diputación, Antonio Cobo, al igual que en el resto de categorías, cuyos tres primeros clasificados recibieron un trofeo al que el número uno del podio sumó una cesta con productos hortícolas y típicos de la Comarca de Alhama. La seguridad estuvo a cargo de Protección Civil de Granada y de dos ambulancias con su equipo médico que, por suerte, no tuvieron que atender ninguna incidencia.