Un instante de la competición. Federación Española de Ajedrez
Ajedrez

Derrota ajustada del Granada en el Campeonato de España

El Sidn-Cívica-Nazaríes-Trevenque pierde por la mínima ante el Andreu Paterna

R. I.

Granada

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:34

El equipo de ajedrez Granada 'Sidn-Cívica-Nazaríes-Trevenque' sufrió una derrota por la mínima (2,5-3,5) ante el Andreu Paterna durante la tercera ronda del Campeonato de España de Primera división. El encuentro, que se mantuvo muy parejo, se decidió en el tablero 5 con la derrota de Eline Roebers. El resto de los jugadores del equipo firmaron tablas.

Con este resultado, el equipo zubiense se encuentra en el penúltimo puesto de la clasificación. Está a un punto de la salvación y a dos de los líderes del torneo.

El Granada 'Sidn-Cívica-Nazaríes-Trevenque' se enfrentará este lunes por la tarde a uno de los rivales para evitar el descenso, el Barberá catalán, que suma tres puntos en la clasificación.

