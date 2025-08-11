Derrota ajustada del Granada en el Campeonato de España

R. I. Granada Lunes, 11 de agosto 2025, 12:34 Comenta Compartir

El equipo de ajedrez Granada 'Sidn-Cívica-Nazaríes-Trevenque' sufrió una derrota por la mínima (2,5-3,5) ante el Andreu Paterna durante la tercera ronda del Campeonato de España de Primera división. El encuentro, que se mantuvo muy parejo, se decidió en el tablero 5 con la derrota de Eline Roebers. El resto de los jugadores del equipo firmaron tablas.

Con este resultado, el equipo zubiense se encuentra en el penúltimo puesto de la clasificación. Está a un punto de la salvación y a dos de los líderes del torneo.

El Granada 'Sidn-Cívica-Nazaríes-Trevenque' se enfrentará este lunes por la tarde a uno de los rivales para evitar el descenso, el Barberá catalán, que suma tres puntos en la clasificación.

Temas

Ajedrez

Granada