Aitor vuelve a coger el silbato entre aplausos a su valentía

Dos semanas después de que la madre de unos jugadores le amenazara con esperarle a la salida, Aitor volvió al campo de fútbol Miguel Prieto de la capital y no le tembló el pulso: cogió el silbato y lo hizo sonar con más fuerza que nunca. A sus 13 años, el árbitro más joven de la provincia tiene claro que esa es su pasión y que nadie se la va a arrebatar. Con el distintivo de -18 que luce sobre la rodilla derecha porque del brazo se le cae, tan delgado como aún es, Aitor aplicó justicia y todos los jugadores le dieron la mano al terminar. Y si algún padre le dijo algo, fue para felicitarle. Con más ganas que nunca, a los cinco partidos que le tocaban sumó otros dos; uno de ellos, de categoría cadete, para marcar un precedente prácticamente inédito a nivel nacional a su edad.

Como cada semana, Aitor esperó a la noche del miércoles para conocer sus designaciones del finde pasado. Le fue inevitable acordarse de lo que le pasó cuando vio que regresaría al Miguel Prieto, pero ya estaba preparado para la posibilidad. «No tengo que pillarle manía a ningún campo, y menos a ese, que es de los más seguros que tenemos en la provincia», compartió con IDEAL, que estuvo acompañándole. Respaldado por su padre José David, que también fue árbitro durante más de una década, el joven colegiado llegó a la instalación con 45 minutos de margen para preparar con suficiente antelación las actas tanto del primer partido que le tocaba dirigir como del segundo, con apenas un cuarto de hora de margen entre uno y otro. Los responsables de los clubes le entregaron las fichas con cortesía y, al reconocerle, también con cariño.

«Estos días vi que arbitrar es lo que más me gusta y voy a seguir a tope con ello como una de mis mayores aficiones. Espero que los partidos que me quedan esta temporada al menos sean tranquilos, sin tensión al encontrarnos ya al final y estar los primeros puestos casi que decididos ya», abundó Aitor antes del comienzo de sus partidos.

Días atrás recibió varias llamadas de ánimo, sobre todo de la Real Federación Andaluza de Fútbol, pero si una le hizo ilusión esa fue la de José Luis Munuera Montero, árbitro jienense de Primera división. «Me dijo que esta es una profesión muy difícil en la que hay que tener mucha cabeza para soportar insultos y amenazas desde la grada, pero que nosotros somos los que sabemos las normas al haberlas estudiado y encontrarnos preparados, no como los demás», rescató.

Al pasillo de aplausos de los alevines del Granada Origen y del Atlético La Zubia le siguió un partido tranquilo para Aitor. «¿Es que es su 'bautismo'?», preguntó una madre desde la grada. Atento no solamente allí donde iba el balón, por si hubiera algún jugador caído alejado de su mirada, el árbitro de 13 años hizo valer su autoridad haciendo sonar el silbato cuando le fue necesario –pero ya no después de los goles, como le recordó recientemente su padre– y sin interrumpir el juego salvo causa mayor. Lo tuvo claro para validar un gol en la acción más compleja que le tocó, una falta directa que botó dentro de la portería pero sobre la línea, como indica el reglamento en caso de duda. Antes y después de cada parte le apoyó su homólogo en el otro campo, también menor.

Esta vez no quiso perderse el partido su padre, José David. «Normalmente miro cómo van los equipos por si puede haber más o menos polémica y en función de eso me quedo o me voy al coche o a hacer recados, deseando que haya una goleado que le facilite la labor para poder verle un poco, pero esta vez sabía que todo el mundo iba a comportarse mejor», razonó, con su otro hijo, Luca, de dos años, en brazos.

«La gente se ha volcado con él y eso nos pone muy contentos; nos hace ver que no todo el fútbol es violento. Fue cogiendo ánimo con los días y creo que todo lo que le está pasando reforzará su vocación», indicó José David. «No todo es feo en el mundo del arbitraje, al contrario; es muy bonito, porque se viaja y se hacen muchos amigos, y además está bien pagado», esgrimió como antiguo trencilla, muy agradecido a Munuera Montero por «dedicar unos minutos» a su hijo «con todo lo ocupado que está, con partidos fuera de España incluso».

Sopresa de la Federación

Al terminar su primer partido, Aitor recibió una sorpresa por parte de la RFAF a través de su nuevo delegado en Granada, Ismael Mazuecos, más conocido como 'Choco' por sus días como futbolista en Huétor Tájar y Loja. «Tienes una legión de gente detrás apoyándote», le animó. «Lo que le pasó debe ser algo puntual y que no se repita, y lo atacaremos desde los medios que corresponda. Es un chico joven y circunstancias como la que le tocó no son las más idóneas, pero es una alegría ver la valentía con la que lo afrontó para seguir arbitrando», se congratuló. «A los árbitros hay que darles cariño para que no se desanimen porque su labor es necesaria», sostuvo.

Aitor, todo personalidad cuando arbitra, no duda en plantarse ante cualquier atisbo de violencia en un campo de fútbol. Lo remarcan sus compañeros, también ante categorías de edad superiores a la suya, en las que suele actuar de linier. Su mayor deseo, sin embargo, sería que las únicas tarjetas que tuviera que enseñar fueran verdes por el juego limpio.

