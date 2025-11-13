Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jorge Martín, durante el GP de Valencia. Efe
GP de Valencia

Valencia vuelve a encender la traca final de MotoGP

El Circuit Ricardo Tormo acoge la última cita del Mundial un año después de la dana que arrasó la zona, con los regresos de Jorge Martín y Maverick Viñales y el título en juego de Moto2

Jesús Gutiérrez

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:20

Comenta

Desde el año 2002 el Gran Premio de la Comunitat Valenciana ha sido siempre el broche final a la temporada. Un escenario donde se han ... vivido resoluciones de títulos que parecían imposibles, pero también despedidas de pilotos icónicos que se han subido por última vez a una MotoGP sobre su asfalto. Incluso en los años de la pandemia siempre se mantuvo fiel con su cierre de curso a pesar de tener sus gradas vacías. Solo una vez ha faltado a su cita con el campeonato, el año pasado, tras la brutal dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y Albacete, y que también afectó a las instalaciones del Circuit Ricardo Tormo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

