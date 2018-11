GP de la Comunidad Valenciana Valencia cierra 2018 como el gran premio de las despedidas Pol Espargaró, Carmelo Ezpeleta, Maverick Viñales, Dani Pedrosa, Vito Ippolito, Marc Marquez y Jorge Lorenzo. / José Jordán (Afp) MotoGP eleva a Dani Pedrosa a la categoría de leyenda en su última carrera en el campeonato, con la lluvia como amenaza BORJA GONZÁLEZ CHESTE (VALENCIA) Jueves, 15 noviembre 2018, 20:08

A la espera de las novedades que se verán en pista el próximo martes, en el arranque de la pretemporada 2019, el jueves de inicio del Gran Premio de la Comunitat Valenciana fue el de las despedidas, sobre todo la de Dani Pedrosa, que disputará el domingo su última carrera en el campeonato antes de que a partir de febrero se estrene como probador de KTM. También la de Álvaro Bautista, que al no encontrar una moto para continuar el próximo curso en la clase reina emigrará a Superbikes con el apoyo de Ducati, en un ambicioso proyecto con el que la casa italiana buscará acabar con el dominio del binomio Jonathan Rea/Kawasaki.

Despedidas de Pedrosa y de Bautista, y también de Jorge Lorenzo de Ducati, después de perderse las últimas cuatro carreras por lesión, aunque este final arrastra más interés por el cambio que la semana que viene afrontará como compañero de equipo de Marc Márquez, en una de las duplas más explosivas que se recuerdan de la historia de MotoGP.

«No pienso en el martes. Quiero saborear y disfrutar cada vuelta que dé con la Ducati, porque sé que van a ser las últimas, y vivir el presente. Sinceramente, no tengo ni un 1% de mi cabeza en el martes, pero la tendré al cien por cien cuando llegue el momento», explicó Lorenzo tras reconocer que siente que ha conseguido en este par de años menos de lo que podría haber logrado, pese a la felicidad de los buenos momentos, en concreto sus tres victorias con Ducati.

Este final de la etapa en rojo del mallorquín llega en un fin de semana en el que en la parte deportiva no hay prácticamente nada en juego, después de que las carreras de Japón y Malasia cerrasen los tres títulos mundiales a favor de Márquez, Pecco Bagnaia y Jorge Martín. «De la misma manera», apuntó el campeón de MotoGP sobre la manera de afrontar el final de un año para el que se autoconcedió un 9,5 como nota.

«Con la previsión que hay tenemos que intentar encontrar la mejor puesta a punto posible en agua; y la mentalidad es la misma que siempre. Intentar estar en el podio, y si luego se puede ganar, pues intentar hacerlo», reiteró Márquez, que sólo tiene en la mirilla cerrar el título de equipos para el Repsol Honda, para completar la triple corona, en el último día compartiendo box con el que hasta ahora ha sido su único compañero en MotoGP. «Para mí, más que un gran compañero ha sido un gran referente para cualquier chico que subía», reflexionó sobre Pedrosa, en el día en que todos los pilotos hablaron del de Castellar del Vallés.

«Esta semana corría por las redes sociales un vídeo en el que salía yo de pequeñito diciendo que de mayor quería ser como Dani. Yo he cumplido uno de mis sueños, que era compartir equipo con uno de mis referentes y competir con él. He vivido momentos con él de todo tipo, de tensión, de fiesta, de lucha en pista. Creo que ha sido un gran compañero y he aprendido muchas cosas de él», admitió Márquez.

Bautista, emocionado

También será protagonista en estos días Bautista, cuyo club de fans ha preparado una iniciativa para el domingo por la que buscarán que haya una ovación en Cheste para el campeón del mundo de 125 de 2006 en la vuelta 19. «Lo que siento cuando la gente me escribe por las redes sociales, o hablan conmigo personalmente, es que lo que dicen lo dicen de verdad, con cariño», dijo emocionado. «En este mundo hay muchos intereses y nunca sabes si alguien te habla de verdad o por interés. Pero siento que la gente me quiere, que tengo su cariño, y eso es lo importante», añadió.

Bautista se va justo cuando más nivel está demostrando en MotoGP (quinto, cuarto y séptimo en las últimas tres carreras), lo que aumenta la sensación de que su tiempo aquí acaba antes de lo debido. «Este año, además de trabajar con el equipo, mucho en la pista, he trabajado mucho en mí y, sinceramente, no por los resultados, sino por cómo me siento. Me siento el Álvaro Bautista más completo de siempre. Me da lástima por una parte que se acabe ya el campeonato, porque creo que todavía puedo dar más cosas de mí», insistió.

Pedrosa y Bautista se despedirán de MotoGP (también otros pilotos como Scott Redding o Thomas Luthi), Lorenzo de Ducati, igual que Andrea Iannone de Suzuki (el martes se estrenará con la Aprilia) y Johann Zarco del Yamaha Tech3 para pasar al equipo de fábrica de KTM. De aquí sale Bradley Smith con destino piloto probador de Aprilia (con varias carreras como piloto invitado en 2019) y del nuevo campeonato de eléctricas, MotoE, en el que también aterrizará el belga Xavier Siméon, en un gran premio marcado por los adioses.