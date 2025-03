Acosta entra por la puerta grande en la historia del Mundial

BORJA GONZÁLEZ Doha Domingo, 4 de abril 2021, 17:32 | Actualizado 20:12h. Comenta Compartir

Muchos detalles dejó la segunda carrera de Moto3 disputada en el Circuito de Losail, una semana después de la prueba inaugural celebrada en el mismo trazado. El grupo delantero hizo lo de siempre, perderse en peleas improductivas, con incidentes a destiempo, alguno con consecuencias en formas de caída. Si hubiese sido una carrera normal, se habría vivido un final de última vuelta clásico, como el del último domingo. Pero esta vez la prueba tenía otra cosa preparada, inesperada.

Siete pilotos -Romano Fenati, Dennis Foggia, Sergio García, Denis Öncü, Stefano Nepa, Ricardo Rossi y Pedro Acosta- se veían obligados a salir desde el 'pit-lane', después de rodar excesivamente lento entre las curvas 15 y 16 en el segundo libre. Un hecho que les hizo perder más de once segundos tras la primera vuelta. Y mientras delante estaban con lo típico, detrás se dedicaban a hacer lo que no se suele hacer, marcar un ritmo de caza y tirar sin preguntar. Tanto que a seis vueltas para el final habían pillado a los de delante. El momento de la explosión de uno de estos siete, Acosta, que en su debut en el Mundial había sido segundo.

El murciano, de 16 años, decidió seguir haciendo lo mismo una vez que llegó al grupo. No paró y ni descansó, sino que mantuvo el ritmo, pasando a todos y generando un punto de desconcierto, sobre todo al líder, Jaume Masiá, que empezó a mostrar cierto nerviosismo al verse superado por un compañero de equipo que no tenía que estar ahí. Ligó varios errores que hipotecaron el final de una carrera en la que terminó noveno.

Esto mientras Acosta se colocaba primero y hasta abría un hueco que Darryn Binder, uno de los más activos, no fue capaz de cerrar. «Me han dejado hacer la carrera y cuando he llegado al grupo me he relajado un poco porque sabía que era puerta grande u hospital. He visto a Jaume y he pensado: 'Bua, este fin de semana tengo que ganar'». Dicho y hecho. Ha nacido otra estrella española en el Mundial.