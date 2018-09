GP de San Marino La exigencia de correr en MotoGP El arranque de la prueba de Misano evidenció el alto nivel de la competición con dos casos: el del regreso de Pol Espargaró y el del debut del francés de 22 años Christophe Ponsson, muy criticado por la parrilla BORJA GONZÁLEZ Misano Viernes, 7 septiembre 2018, 19:49

La primera jornada de entrenamientos de MotoGP del Gran Premio de San Marino dejó un panorama tranquilo para los favoritos, con las Ducati oficiales probando su buena disposición en la segunda prueba italiana, algo favorecidas por el entrenamiento privado del que sus pilotos disfrutaron después de la carrera de Austria. Andrea Dovizioso logró el mejor registro justo por delante de Jorge Lorenzo, en un día aparentemente normal, aunque el italiano apuntó a cierto cambio en el comportamiento de los neumáticos (de la habitual degradación pasaron a una especie de destrucción) que podría llevar de cabeza a los equipos a medida que avance el fin de semana.

«Es una pista que no le va a las características de nuestra moto», afirmó Dovizioso como a esta perspectiva más pesimista. «Siempre ha sido difícil, porque es una pista pequeña y estrecha, en la que hace falta una moto ágil y eso nos perjudica. Ahora tenemos una moto que conserva puntos buenos y que ha mejorado en los negativos. Lo que no sé es si podremos luchar por la victoria, pero sí que estaremos más cerca», añadió el italiano.

Las Honda, encabezadas por Crutchlow y con Marc Márquez quinto también confirmaron su situación. «Hemos empezado bien y hemos recuperado el test de más que tienen ellos aquí, siempre intentando mejorar, pero estamos a un nivel muy igual», dijo el líder de la general sobre la referencia respecto a Ducati y Yamaha, que como la casa italiana también contó con ese entrenamiento extra, algo que se notó en el resultado de sus pilotos, aunque Valentino Rossi, octavo, estaba menos satisfecho que Maverick Viñales, cuarto, que sí que considera haber avanzado en las últimas semanas tras la crisis de Austria. «Viñales parece que está más en el sitio que yo», reconoció el italiano, que sufrió con el cambio de las condiciones respecto a agosto: «No soy eficaz en frenada, me cuesta en la entrada en curva… Tenemos que trabajar aún más».

Aunque el arranque de la prueba de Misano también dejó dos muestras de las dificultades, por el alto nivel de exigencia, que tiene competir en MotoGP. Por un lado por el regreso de Pol Espargaró, baja en las carreras de Austria e Inglaterra tras sufrir un aparatoso accidente en el 'warm up' de la de la República Checa, accidente en el que se fracturó la clavícula izquierda y donde se dañó la zona cervical. «Fue horroroso, de los peores momentos de mi vida. No notar las piernas, los brazos o las manos y no poder moverlos…».

El «pobrecito» Ponsson

Espargaró volvió a la competición tras cinco semanas inactivo, con la clavícula recién soldada. «Notas mucho la ausencia en MotoGP, estas motos son muy exigentes, más mi KTM. Necesitas toda la fuerza para pilotar y ahora no la tengo, no puedo jugar con el cuerpo y noto mucho dolor en la clavícula. He rodado lento, pero estoy contento de volver», explicó, después de haber finalizado a 2.2 segundos de Dovizioso y con sólo dos pilotos por detrás: el malasio Syahrin y el francés Christophe Ponsson, el piloto que por sorpresa sustituye al lesionado Rabat. Sorpresa porque no cuenta con experiencia mundialista y viene de estar disputando con una moto de 1000cc el Campeonato de España, donde ocupa el sexto puesto de la general.

Ponsson terminó a casi seis segundos del mejor, con un tiempo que le permitiría correr la carrera (el límite para no hacerlo es una mejor vuelta un 107% más lenta que la más rápida) pero con una situación que generó las críticas de sus compañeros de parrilla. «He tenido la oportunidad de adelantarle esta mañana por fuera», reconoció Lorenzo. «Quizás haya sido el 'X Fuera' más fácil de mi carrera, pero el pobre era la primera vez que pilotaba una MotoGP, con frenos de carbono… es muy difícil para él, que ha intentado hacerlo lo mejor posible. En mi opinión, sería mejor dejar que corriesen pilotos con algo más de experiencia», subrayó el balear.. «Se ha acercado por la tarde y, seguramente, se acercará mañana si no llueve, pero si te lo encuentras en la pista debes cancelar tu vuelta, porque ahora mismo hay mucha diferencia», apostilló Dovizioso, unos comentarios generalizados y que en el caso de pilotos como Crutchlow o Miller fueron mucho más graves.

«No es recomendable. ¿Peligroso? Sí, sí, porque pobrecito… ¿Cómo se llama el hombre? No sé cómo se llama, pero no tiene ninguna culpa él, no es que tenga la culpa, sino que tú tienes la oportunidad, tienes ganas de ir en moto y lo haces», razonó de forma muy gráfica Márquez. «Yo creo que se tendría que especificar en el reglamento el hecho de tener un palmarés mínimo, haber hecho un test como mínimo de MotoGP. Cuando vamos todos más o menos a la misma velocidad sabes dónde va a frenar el otro dónde va a hacer las cosas, pero cuando no has cogido nunca una MotoGP estás intentando entender los neumáticos, la electrónica, las líneas y yo me lo he encontrado esta mañana y frenaba en sitios que no te esperas y una vez hasta me he tenido que ir fuera de la pista pero es completamente normal», añadió Márquez. Ponsson seguirá intentando este sábado con dificultades dignificar su primera experiencia con una MotoGP.