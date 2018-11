Moto3 I GP de Malasia Jorge Martín: «Salir desde la pole siempre es un extra, pero Bezzecchi está segundo» El madrileño suma su undécima pole en el año antes de afrontar un domingo muy importante en su lucha por el título BORJA GONZÁLEZ Sepang (Malasia) Sábado, 3 noviembre 2018, 13:59

Undécima pole en el año para Jorge Martín que afrontará un domingo muy importante en su lucha por el título. A su lado tendrá en la parrilla a Marco Bezzecchi, su principal rival, en una carrera para la que se marca el objetivo de llegar con la máxima ventaja posible a Valencia, viendo si de paso puede descartar para ese último gran premio al tercero en liza, Fabio Di Giannantonio.

- Pregunta: Se podría decir que 'situación inmejorable', porque sale desde la pole, pero tendrá a su máximo rival al lado.

- Respuesta: Bueno, estoy contento por haber hecho la pole, once poles creo que es un número increíble. Nos han cambiado el horario, y no creo que sea lo mejor para nosotros porque siempre a esa hora es el momento justo en el que se meten los neumáticos de seco en los libres, pero aún con parches de agua en la pista, y eso siempre es un riesgo. Pero será igual para todos. En condiciones de seco me encuentro muy bien, con mucho ritmo, y somos muy competitivos. Y, sí, salir desde la pole siempre es un extra pero Bezzecchi está segundo y al final no cambia tanto.

- Habla de las condiciones de la pista: ¿le ha dado tiempo a rodar en estas mixtas que pueden encontrarse en carrera?

- Tendría que aprovechar sobre todo el final cuando se vaya secando la pista, porque ahí soy muy fuerte, sobre en el T3 me encuentro muy bien. Pero en general me encuentro muy rápido. Tendría que tener cuidado y no asumir riesgos con el agua, que siempre es peligroso.

- ¿Qué siente cuando una leyenda como Valentino Rossi está sentado a su lado y habla de usted y de Bezzecchi y de lo bien que lo han hecho este año?

- Bueno, ha dicho que de mí ya se lo esperaba, así que eso ya impacta (sonríe). No sé, yo creo que estoy haciendo un gran año, dos lesiones, la mano que no se me abría en Buriram, y a pesar de todos los inconvenientes que he tenido estoy yendo muy bien. Gracias a Valentino por sus palabras, e intentaré seguir sorprendiéndole.

- Y después Álex Márquez ha recordado la carrera que tuvo aquí en el año en el que fue campeón, que fue durísima…

- Sí, sí, muy dura, divertida desde casa, como siempre en la moto se pasa peor. Mi objetivo es ganar, como él ha dicho. Yo lo llevo diciendo durante todo el fin de semana para no pensar en el campeonato, y esa es la mentalidad.

- De cualquier forma, ¿no tiene la sensación de que esas ganas de ganar a dos carreras del final son demasiadas y que puede ya jugar con la calculadora?

- Sí, hay una diferencia, pero si él gana y yo soy segundo se reduce a siete puntos, que no es nada… Y para Valencia eso sería primero y tercero. El objetivo es intentar meter puntos, si se puede, bien, sino coger puntos y llegar con ventaja a la última carrera. Eso es lo importante, sobre todo.

- ¿Cómo cree que planteará la carrera Bezzecchi? A usted le debería interesar tirar y que fuesen los menos posibles, y a él todo lo contrario…

- Pues no lo tengo claro. Por una parte creo que intentará pararla porque sabe que es la única opción de recuperarme más puntos; pero por otra, viendo lo de Tailandia y Phillip Island no sé si nos conviene pararla tanto y que lleguen otros pilotos que tampoco se juegan mucho, que se puedan caer y llevarnos por delante.

- Y a lo mejor pueden sacar también del juego a Di Giannantonio…

- Otra buena es tirar los dos, e intentar ver qué pasa y si Di Giannantonio, al que le está costando un pelín, no llega, ya se quedaría sin opciones.

- Hemos hablado mucho de esto: el motor. No sé si es algo que le preocupa para mañana, esa diferencia de la que siempre habla con las KTM y sobre todo con Bezzecchi.

- Puedo rodar solo y hacer tiempos tranquilamente, no como en Buriram, donde me quedaba a un segundo y medio, y hacía exactamente lo mismo. Incluso he llegado a adelantar una vez a una KTM y me he sorprendido yo mismo, en la moto hasta estaba sonriendo. Pero mañana no sé, la cosa cada día cambia, en Japón también adelanté a uno y luego en carrera fue otra historia. Intentaré hacer mi ritmo, que es muy bueno, y en las últimas vueltas gestionarlo bien para intentar ganar.

- ¿Va a intentar mantener igual sus rituales y su manera de preparar una carrera aún sabiendo que puede ser campeón?

- Creo que tengo que cambiar la hora del desayuno… Lo mismo me tengo que despertar a las cinco o cinco y media y a las seis desayunar porque es muy pronto. No sé qué haremos en el warm up pero no veo muchas posibilidades de que sirva de mucho.