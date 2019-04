GP de las Américas Márquez: «Ahora con Rossi se ha roto el hielo y eso está bien» Marc Márquez, durante la rueda de prensa de este jueves. / Larry W. Smith (Efe) El piloto español llega a Austin con el subidón moral de la apabullante victoria en Argentina dos fines de semana atrás, y con la resaca de su saludo con el italiano en el podio muy presente BORJA GONZÁLEZ AUSTIN Jueves, 11 abril 2019, 21:52

-Y por fin se dio la mano con Rossi....

(Sonríe) Ha sido un momento, pero en Argentina nos dimos las manos porque es como una chica con el primer beso, que si sí, que si no, y estás sin amigos, estábamos los dos solos allí contentos después de una gran carrera y desde el primer día dije que no tenía ningún problema en mantener una relación de respeto y profesionalidad. Estuvo bien, pero ahora (nuevamente sonríe) es otra vez como con una chica, que te preguntas ¿hay segundo o no hay segundo? Bueno, yo creo que ahora ya se ha roto el hielo y eso es importante. No creo que haya ningún problema. Hoy por ejemplo nos hemos saludado: 'Ciao Vale, ciao Marc'. Y ya lo dije, ser amigos es difícil, pero para una relación de profesionalidad y respeto no hay ningún problema.

-Austin es un sitio complicado para ganarle, ¿no?

Bueno, es como cuando vas a un partido de fútbol y vas extra confiado porque vienes de la ida con un buen resultado y te encuentras a la vuelta que te sacan (sonrisas). Por eso no tienes que ir nada confiado, cero, es otro circuito, otro gran premio, donde intentaremos dar el ciento por ciento y en donde intentaremos ganar ya que sabemos que es uno de los circuitos favorables para intentar ganar. Pero si por algún caso no se puede no nos tenemos que volver locos; y ya lo he dicho, he ido aprendiendo que no me importa perder alguna batalla sino ganar la guerra, que es a final de año.

-El trazado es muy bonito, pero al parecer está muy bacheado y eso es una complicación.

Claro, un trazado tan largo, tantas curvas, tantos cambios de dirección y con las frenadas tan largas… Es muy difícil cuadrar la vuelta perfecta, es difícil ser constante y es muy difícil no cometer un error en toda la carrera, así que es ahí donde se tiene que trabajar un poquito más y, aparte, se le tiene que añadir los baches de esta pista, que ya son característicos, aunque dicen que han trabajado en ello, que han hecho un buen trabajo y mañana lo veremos y lo intentaremos corroborar, y esperemos que sea así.

-¿Le gustó la manera de ganar en Argentina como para hacerlo igual aquí?

No es la manera de Argentina de mi estilo pero estamos al principio de temporada y ojalá que lo pueda hacer aquí, y también que lo pueda hacer en la siguiente. Pero ya veremos, pues creo que estamos en un momento, en la primera parte de la temporada, en la que todo suma, sea a nivel de puntos, sea moralmente o a nivel de confianza del equipo o del piloto, ya que esto te da un poco la inercia para toda la temporada y es importante empezar bien. Pero ya veremos aquí porque lo de Argentina yo creo que fue un caso aparte.

-¿Habrá nueva pieza para la quilla? (similar a la polémica que usa Ducati desde Qatar y que está previsto que monten las tres Honda oficiales, la de Márquez, y las de Lorenzo y Crutchlow)

Hay, hay algo en la quilla para refrigerar el neumático… (se ríe)

-¿Lo va a estrenar mañana?

Sí, sí. Bueno mañana está preparado, está listo, ya lo estaba en Argentina pero allí no le di mayor importancia pero sí que es cierto que aquí está listo. Creo que no es para refrigerar el neumático, que es para algo del basculante, pero no pasa nada, sólo que no se puede decir que es para la aerodinámica, así que no lo diremos.

-Lleva 25 puntos más que el año pasado. ¿Podría acabarse el Mundial antes que el año pasado en Japón?

Sí, pero esto es como todo, me acuerdo que hubo gente que el año pasado me veía ganador después de Le Mans y llegué a Mugello, me caí y nos volvimos a emparejar todos; sí que te puedes quedar con el regusto de la última carrera, que fue una de las mejores de mi carrera deportiva, pero queda un año por delante y seguramente Dovizioso no cometerá los errores del año pasado, Valentino vuelve a estar enchufado y ya lo veremos paso a paso. Esto es motociclismo, hay un factor que se llama riesgo, otro que se llama mecánica y si me pasa lo que me pasó el sábado de Argentina me pasa el domingo -se le salió la cadena de su moto- ambia la historia. Hay muchos factores y nosotros tenemos que ir carrera a carrera y sacando el ciento por ciento.

-¿Está al tanto de lo que hace Bautista con esas nueve victorias de nueve posibles?

Sí, sí está claro. Me gusta el motor y Superbike y a Bautista lo seguimos porque es español y viene de correr en MotoGP, de ser campeón del mundo y está claro que no sólo lo hace por moto, ya que he escuchado este comentario 'gana por la moto'. Pero un piloto no gana sólo por la moto, cuando todo ayuda y un piloto como Bautista que ha sido campeón del mundo se encuentra con la atmósfera y a gusto, pues es capaz de hacer cosas como estas. Ya lo demostró en Australia y en las otras carreras, donde lo hizo muy bien.

-Ahora le quitan 250 revoluciones por minuto para igualar las cosas…

Sí, bueno, en vez de diez segundos de ventaja ganará con cinco (se ríe).