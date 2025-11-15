Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Segunda jornada de entrenamientos del Gran Premio de la Comunidad Valencia de MotoGP Efe

Marco Bezzecchi se lleva la última pole y la más apretada del año

El italiano fue el más rápido en la Q2 de Valencia, por delante de Álex Márquez y donde cinco pilotos acabaron en menos de una décima

Jesús Gutiérrez

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:35

Comenta

Mañana soleada en un Circuit Ricardo Tormo para vivir una jornada de calificaciones que arrancó por la mañana con los últimos entrenamientos libres donde los ... más destacado fue la caída sin consecuencias del que había sido el más rápido del viernes, Pedro Acosta. El murciano se fue al suelo en los últimos minutos de la sesión, pero pudo volver al box con la moto apenas dañada y que pudo utilizar para la Q2.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  2. 2 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  3. 3

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  4. 4 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  5. 5 Oleada de solidaridad en Las Gabias con la familia de la pequeña fallecida: «Lo han perdido todo, no vamos a quedarnos parados»
  6. 6

    Detienen y dejan en libertad a los primeros cuatro agentes que declaran por la trama de la Policía Local de Granada
  7. 7

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  8. 8

    El hermano de la menor fallecida en un fuego en Las Gabias está fuera de peligro
  9. 9 Diputación hace efectiva la compra de la casa de los Dengra por 1,2 millones
  10. 10

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Marco Bezzecchi se lleva la última pole y la más apretada del año

Marco Bezzecchi se lleva la última pole y la más apretada del año