GP de la República Checa Marc Márquez: «El riesgo ha sido innecesario, pero lo hemos salvado» El líder del Mundial sacó su versión más loca, asumiendo unos riesgos que él mismo consideró como innecesarios BORJA GONZÁLEZ Madrid Sábado, 3 agosto 2019, 21:05

¿'De qué planeta viniste', extraterrestre Márquez?

De la tierra, de carne y hueso, pero sí que esta pole aunque es una más porque mañana en la parrilla de salida entre primero y segundo y tercero hay la misma distancia, ha sido una pole de adrenalina total. Estoy contento porque aunque el riesgo ha sido innecesario lo hemos salvado, pero sí que tengo que pensar más en las opciones del campeonato porque el objetivo era la primera línea y con la primera vuelta ya valía; pero esto viene de serie (sonrisas): es mi ADN, el punto de arriesgar, si no pienso mucho encima de la moto pues me sale.

¿Le han echado la bronca en el 'box'?

Sí, pero ya estaba preparado de antes porque en las entrevistas en el corralito les he dicho lo que pensaba porque ya lo sabía, era consciente de que cuando he atravesado la línea de meta había conseguido la pole pero que era innecesario cómo la había conseguido, al coger tanto riesgo; y es cierto que me han leído la cartilla Santi (Hernández, su jefe de mecánicos), Alberto (Puig) y Emilio (Alzamora), pero no pasa nada (nuevas sonrisas).

¿El riesgo lo fue más por el segundo intento o por escoger neumáticos de seco?

Escoger 'slicks' al final es riesgo, pero cuando los he elegido estaba dentro de los límites. Lo que pasa es que con los slicks en el final de la primera vuelta ha empezado a llover y cuando ha acabado la segunda llovía demasiado; es ahí cuando se ha caído Miller, cuando he tenido un susto y es esa vuelta la que me podía haber ahorrado, porque el objetivo, que era primera línea, con pole o no, estaba claro que lo tenía.

¿Temía que Miller se la quitase?

Yo sólo pensaba en la pole, no pensaba en que mañana hay una carrera, en que la semana que viene hay otra carrera, pero cuando llegas al box y lo piensas fríamente te das cuenta.

Son esos momentos en que piensa que si no lo logra no duerme tranquilo...

Sí, pero en carrera. Seguramente en 2013 habría dicho 'sí, sí, lo volvería a hacer', y en 2014 seguramente también; es verdad que me ha surgido así pero tengo que pensar más en el campeonato y en qué situación me encuentro.

58 'poles' como Doohan...

Sí, lo he escuchado antes de la calificación, aunque está claro que en ese momento no piensas en eso… Pero estoy muy contento de igualar a Doohan pues quizás de los primeros recuerdos que tengo yo en la televisión son los duelos de Doohan y Crivillé, en 1998, 1999; es ahí donde tengo los primeros recuerdos.

¿Mañana todo cambia?

Sí, mañana carrera en seco y eso significa duda en lo que a neumáticos se refiere y en dónde están los rivales y cuál será el ritmo, por lo que será una carrera complicada. Hoy la pole ha sido increíble, pero un podio estaría muy bien aquí en Brno.

¿Tiene la sensación de haber hecho el trabajo en condiciones de seco que otros pilotos no han hecho?

Creo que sigue habiendo dos Yamaha, las de Quartararo y Viñales, que tienen buen ritmo; Dovizioso también tiene un gran ritmo y estamos bastante a la par pero es una incógnita saber cómo bajarán los neumáticos y qué pilotos estarán más fuertes con la gestión de los neumáticos. Quizás el viernes sí que estábamos en el sitio pero creo que a todos nos hubiese gustado trabajar más y entender más sobre todo la elección de neumáticos, porque ahora parece que está un poco más al azar.