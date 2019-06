GP de Italia Marc Márquez: «Cuando haces la pole en la última vuelta produce este éxtasis» Marc Márquez, tras ganar la 'pole' del GP de Italia. / Efe En un fin de semana complicado volvió a ser el más rápido y logró su cuarta pole del año, la 56 en MotoGP, en un día en el que sus rivales fallaron: Andrea Dovizioso saldrá noveno, Alex Rins, decimotercero y Valentino Rossi decimoctavo BORJA GONZÁLEZ Circuito de Mugello (Italia) Sábado, 1 junio 2019, 19:24

¿Hoy ha sido el más listo de la clase?

Bueno, ha sido una combinación de velocidad más estrategia, quizás un poco improvisada y provocada, puesto que he salido y he visto, o me ha dado esa impresión, que desde el primer momento Pirro me estaba marcando todo lo que hacía, si me iba largo o no. Luego he parado a cambiar el neumático y me seguía esperando y entonces le he dicho rápidamente a Santi (NdR: su jefe de mecánicos): 'Vamos a cambiar y vamos a emplear la misma estrategia, pero al contrario'. Y es ahí donde estaba esperando para que Pirro tirase, pero como no lo hizo decidí que íbamos a seguir a Dovizioso y lo hemos hecho así y nos ha salido bien. No es la mejor manera de conseguir una pole porque siempre soy de los pilotos que tira solo delante, pero hoy tocaba esto.

¿Ha sido sobre todo por la aspiración brutal de la recta? Antes le ha tenido que dar un hachazo en la curva once.

Sí, bueno, con el primer neumático venía rápido y de golpe Dovizioso y Petrucci han ralentizado mucho; Petrucci se ha apartado pero Dovizioso no, se ha quedado en medio y le he pasado porque sabía que venía en buena vuelta y ese primer neumático te tiene que posicionar, al menos con un tiempo, para estar entre las dos o tres primeras líneas. Lo he hecho, y con el segundo, casualidad o no, he calculado la distancia que le dejaba, no la he empezado muy cerca y le he dejado como a un segundo, que no estaba chupando rueda pero le he ido cogiendo durante la vuelta para llegar perfecto a la recta y a la línea de meta.

¿Cuánto le puede dar ese rebufo en tiempo?

Una décima o décima y media seguro, aunque no lo he mirado en la telemetría, pero seguro que por ahí, décima o décima y media te da seguro. Se va a más de 300 y eso ayuda.

¿Tiene la sensación de poder ayudarse de los problemas de los demás o el domingo es otra cosa?

Ojalá este resultado fuese el de mañana pues sería muy bueno para pensar en el campeonato. Pero lo importante es ser constante, ya lo dije en Le Mans y lo vuelvo a decir aquí, que lo importante es ser constante en todas las condiciones, en todos los circuitos, y este es uno de los circuitos en los que sufrimos. Bienvenidos los problemas de los demás, pues parece que los rivales sufren más, aunque Dovizioso no está sufriendo tanto como parece y mañana estará luchando por el podio y por eso intentaremos estar ahí de la mejor manera. Pero de entrada, si se miran los papeles, los más rápidos ahora son Quartararo y Viñales.

¿Sigue en pie el puntuar y no ganar del jueves o esa prioridad ha cambiado?

No, de entrada mañana salimos desde la pole y no vamos a decir eso, pero este circuito, por ejemplo, es en el que hemos cambiado más cosas de puesta a punto, es de los que hemos llegado más tarde al momento de encontrarme cómodo, que ha sido en el FP4. En los otros desde el FP2 ya me encontraba bien y tocábamos click arriba o click abajo, poquitas cosas, pero aquí sí que hemos tenido que hacer grandes cambios ya que es un circuito especial y cada año nos cuesta un poco, pero acabamos llegando y mañana en la carrera para mí un podio ya sería un buen resultado.

¿Ha visto la alegría que le ha dado al equipo su pole?

Saben lo que estamos trabajando porque aún están mirando cosas para tratar de mejorar para mañana pero saben también que ayer estaba destrozado y hoy estoy mejor y mañana debiera estar aún mejor pues los doctores me están cuidando muy bien, y cuando haces la pole en la última vuelta produce este éxtasis, pero mañana es lo importante y para mí esta pole no significa nada.

¿Por qué es superior al resto en cuanto a las estrategias?

No lo sé, pero sí que es cierto que el equipo ayuda mucho y te da esta tranquilidad; a veces ha sido estrategia del equipo y hoy he sido yo el que ha decidido en el último momento, pero creo que Valentino ha dado muchas más clases de estrategia, de calificación, de siempre sacar un poquito más. He aprendido bastante de él y es lógico que a veces salgan mal, pero cuando tienes la velocidad la estrategia es más fácil que te salga bien.

¿Intentará convencer Lorenzo a Honda para que haga una moto más versátil?

Al final Honda siempre sigue la evolución del piloto más rápido, es cierto que es una moto difícil y complicada pero hoy había tres Honda en la Q2 así que no está tan mal la moto.

Ya no comparte las poles en MotoGP con nadie, está solito....

Pero estoy segundo detrás de Doohan ¿no?

Sí, pero en MotoGP...

Bueno, es un buen número. Los récords no me obsesionan pero son un buen síntoma, aunque creo que habrá alguna más (sonrisas). Pero es bueno y se celebra.