Moto3 | GP Aragón Jorge Martín: «Sabía que tenía que jugar mis cartas» Jorge Martin celebra la victoria. / Efe El madrileño consiguió el triunfo en Motorland y es más líder de la categoría BORJA GONZÁLEZ Alcañiz (Teruel) Domingo, 23 septiembre 2018, 18:27

Sexta victoria en 2018 para Jorge Martín, esta con un margen amplísimo sobre el segundo clasificado, su rival en la general de Moto3, Marco Bezzecchi. El español sale de Aragón con 13 puntos de ventaja.

PREGUNTA: Ha dominado la carrera de principio a fin.

RESPUESTA: Sí, buena carrera, sabía que tenía que jugar mis cartas, sobre todo porque tanto Marco (Bezzecchi) como Enea (Bastianini) salían muy atrás y tenía que apretar desde el principio. El plan hubiese sido el mismo si hubiesen salido conmigo, porque lo importante es que el grupo fuese pequeño, porque aquí siempre con la recta, y contando con que mi moto no estaba corriendo mucho este fin de semana, necesitaba distancia. He conseguido en las primeras vueltas hacer un gran hueco, cuando ellos han llegado a las posiciones de delante creo que tenía como cuatro segundos, y ya ha sido gestionar. Cuando se han ido molestando yo iba abriendo más espacio, y las últimas vueltas han sido complicadas, porque iba sin goma, pero como ya tenía siete segundos simplemente he tenido que hacer las cosas con calma acabar la carrera.

P.: ¿Esperaba escaparse tanto?

R.: Bueno, tanto no. Cuando hemos llegado a cuatro segundos he visto que me han recuperado un poco y ahí me he asustado, porque se parecía un poco a Barcelona, que después me caí. Pero he vuelto a apretar y he visto que la ventaja ha vuelto a subir dos décimas y seguía subiendo, así que me he tranquilizado. Haciendo esos tiempos iba sin arriesgar mucho, tranquilo.

P.: ¿Se aburre en una carrera así?

R.: No es que te aburras, es que se te hace eterna. Es muy complicado mantener la concentración todas las vueltas. Te pones a pensar en tonterías e intento concentrarme para acabar sin caerme.

P.: ¿Qué tonterías?

R.: Pues mira, una vez he pensado en una cena que tengo hoy, porque es el cumpleaños de mi primo. Así que, imagínate. Me he dicho 'bah, Jorge, concéntrate', y enseguida he vuelto al curro.

P.: ¿Esto le da motivación de cara a la gira asiática?

R.: No es que me dé motivación. Al final sé que somos muy fuertes. Este fin de semana perdíamos seis o siete décimas en el cuarto sector. En la zona de curvas soy de los más competitivos pero hay que ver cómo gestionar esta situación porque si hubiese sido carrera de grupo me habría pasado como a Enea, porque al final no puedes casi ni adelantar. A ver si en Buriram, donde hay mucha recta, también hay una zona de curvas y a ver si podemos marcar la diferencia.

P.: Ha ampliado el liderato pero Bezzecchi casi ha sacado lo máximo hoy.

R.: Siempre que gano acabo segundo, entonces poco a poco aumento la distancia, porque es importante hacerlo, y voy más líder, pero son muy pocos puntos para lo que queda, así que habrá que seguir pensando en ganar.

P.: Lo importante es no cometer ningún error.

R.: Obviamente, no se puede cometer ninguno de aquí al final de la temporada, también hay que hacer el marcaje siempre a Bezzecchi, porque al final es el segundo y hay que quedar siempre delante de él.

P.: ¿Qué le ha parecido su carrera con la penalización que tenía en parrilla?

R.: Bueno, ha hecho una gran carrera. De todas formas él, aunque salga el 18 y sea complicado llegar a las primeras posiciones, lo puede hacer. Además, tiene una moto que en las rectas va muy bien y ahí tiene un plus.