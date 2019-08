Moto 2 Augusto Fernández: «Como victoria satisfactoria me quedo con la de Silverstone» Augusto Fernández, mirando hacia arriba en el podio. / EFE Desde atrás, Augusto Fernández consiguió cerrar el triplete de victorias españolas en Silverstone, tras batir en un particular duelo a Jorge Navarro. Los dos se colocan ahora a 35 puntos del líder, Alex Márquez, empatados también con Thomas Luthi. BORJA GONZÁLEZ Silverstone (Inglaterra) Domingo, 25 agosto 2019, 19:20

Carrera de menos a más.

Después de la salida tan mala que he hecho, todo el rato tirando, peleándome en el grupo de detrás, que nos íbamos molestando, veía que Álex y Jorge se escapaban. Sabía que tenía su ritmo, pero veía que se me iba la carrera por la mala salida. Luego cuando se ha caído Álex he visto que Jorge ha bajado un pelín. Yo iba a rueda de Binder muy cómodo y le íbamos cazando. Estaba salvando neumáticos a rueda, sin mostrar muchas cartas y al final cuando he visto 'dos vueltas' he atacado. Me ha costado mucho pasar a Binder y se ha escapado Navarro un pelín.

Y el ataque final.

Nos hemos tocado en la recta. Le he pasado en la chicane donde yo frenaba mejor, luego he intentado tapar huecos. Saliendo de la 14 he salido fatal y he tenido que hacer un poco abanico y nos hemos tocado. Le pido perdón por eso, pero no sabía que estaba tan cerca. He frenado tardísimo en la 16, y he visto que me pasaba y sabía que se iba a ir largo.

Con qué victoria se quedas, ¿con ésta o la de Assen?

Emocionalmente con la de Assen por ser la primera, pero como satisfactoria por decir 'qué carrera he hecho' la de Silverstone.

A 35 puntos del líder en la general: ¿licencia para soñar?

No es que no piense en el campeonato, porque siempre pensamos. Pero venimos de dos carreras difíciles en Brno y Austria. Hay que seguir sumando y a ver si a final de año podemos pelearlo.