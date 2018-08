Futuro Carlos Sainz Sainz a McLaren: vía libre Sainz podría sustituir a Alonso en McLaren. / AGENCIAS Sin Alonso en 2019, la puerta de McLaren se ha abierto para Carlos Sainz que, ahora mismo, no tiene asiento en Fórmula 1 para la próxima temporada DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Madrid Miércoles, 15 agosto 2018, 19:07

La retirada de Fernando Alonso va a tener consecuencias en muchos frentes, uno de ellos en el que afecta a Carlos Sainz. El madrileño, a día de hoy, no tiene asiento para la temporada 2019, pero la salida de su buen amigo y mentor le abre las puertas a McLaren. Sin ser uno de los destinos más atractivos para cualquier piloto en este momento (McLaren no pasa, ni mucho menos, por su mejor momento), Sainz no tiene muchas más opciones. En Renault le han botado de manera más o menos educada para colocar a Daniel Ricciardo junto a Nico Hülkenberg, y Red Bull decide qué va a ser del madrileño. Pierre Gasly cumple con todos los requisitos que buscan en la escuadra de las bebidas energéticas para sustituir al australiano, por lo que ahora mismo Sainz tiene pie y medio fuera de la que ha sido su casa desde que comenzó a competir hace más de una década.

Para McLaren es una opción más que atractiva. Sustituir a Alonso no es una tarea nada sencilla, pero el perfil que necesitan es claro: experiencia en F1, garantía de trabajo, comodidad para trabajar con otros y sobre todo ganas de tirar hacia adelante. Sainz cumple de sobra con estos parámetros, toda vez que aún queda por ver quién le acompañaría. Stoffel Vandoorne está defraudando de manera notable, pero cuenta con una pequeña ventaja sobre Lando Norris, el diamante en bruto que tienen en Woking en la F2: la experiencia.

Las semejanzas entre Norris y lo que fue Lewis Hamilton en sus inicios hace que sea una posibilidad tan atractiva como dubitativa para los responsables de McLaren. Lo que está prácticamente descartado es que sean Vandoorne y Norris quienes formen equipo en 2019, un año de transición hasta el gran cambio normativo de 2020, ya que no sólo la inexperiencia de ambos juega en contra de su posible unión (al menos, a corto plazo), sino también los conocimientos que puede aportar Sainz de Renault y Red Bull. Si todo va como está previsto, el futuro de Sainz se desvelará en próximas semanas. Y, ahora mismo, está más cerca de McLaren que nunca.