Reacciones Adrián Campos: «Es como si se hubiera retirado Senna, Clark o Prost» Fernando Alonso, en el circuito de Sochi en abril de 2017. / Andrej Isakovic (Afp) El valenciano, primer mánager de Alonso en la Fórmula 1, le considera como «uno de los más grandes» de la historia DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Martes, 14 agosto 2018, 20:43

Adrián Campos es una de las pocas personas que pueden hablar de Fernando Alonso con propiedad. Le conoce muy bien. Con él a su lado debutó en Fórmula 1 hace 17 años, y ahora que el asturiano se retira, el expiloto valenciano prefiere no hablar mucho, porque, pese a que él le dio el primer empujón, no se siente con derecho suficiente como para analizar su retirada de la Fórmula 1.

«El que tiene que estar y hablar es él», dice con cierta timidez, por teléfono. No obstante, no evita ni mucho menos opinar del que fuera su pupilo. «Ha sido el más grande y seguirá siendo uno de los más grandes. Se retira sabiendo que todo el mundo piensa que es el mejor. No hay nada más que decir», afirma, contundente, Campos.

Aunque la noticia supone una gran tristeza para el Gran Circo, donde Campos disputó 21 grandes premios, recuerda que hay vida más allá. «Se retira de la Fórmula 1, pero va a seguir ganando muchas cosas», asegura. No obstante, su figura va mucho más allá que la de un piloto cualquiera. Para Campos, la marcha de Alonso «es como si se hubiera retirado Ayrton Senna, Jim Clark o Alain Prost». «¿Qué puedo decir yo ante eso? Se retira y los aficionados perdemos el aliciente mayor, al menos los españoles. No puedo decir más que gracias por todo lo que nos ha dado», señala, emocionado.

«Yo, cuando empezaba con él, jamás pensé que haría todo lo que ha hecho», rememora, antes de insistir en echarse a un lado: «Gracias por todo lo que nos ha dado y lo que hemos disfrutado. No puedo decir más».