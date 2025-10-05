Gran Premio de Indonesia

Carrera | Vuelta 27/27
Fermín Aldeguer

1 Fermín Aldeguer

00:41:07.651

Pedro Acosta

2 Pedro Acosta

+00:00:06.987

Álex Márquez

3 Álex Márquez

+00:00:07.896

Brad Binder

4 Brad Binder

+00:00:08.901

Luca Marini

5 Luca Marini

+00:00:09.129

Raúl Fernández

6 Raúl Fernández

+00:00:09.709

Fabio Quartararo

7 Fabio Quartararo

+00:00:09.894

Franco Morbidelli

8 Franco Morbidelli

+00:00:10.087

Fabio Di Giannantonio

9 Fabio Di Giannantonio

+00:00:10.350

Alex Rins

10 Alex Rins

+00:00:13.223

Miguel Oliveira

11 Miguel Oliveira

+00:00:19.769

Johann Zarco

12 Johann Zarco

+00:00:27.597

Somkiat Chantra

13 Somkiat Chantra

+00:00:48.035

Jack Miller

14 Jack Miller

+00:00:55.540

Enea Bastianini

15 Enea Bastianini

+15 vueltas

Francesco Bagnaia

16 Francesco Bagnaia

+20 vueltas

Joan Mir Mayrata

17 Joan Mir Mayrata

+25 vueltas

Marc Márquez

18 Marc Márquez

+27 vueltas

Marco Bezzecchi

19 Marco Bezzecchi

+27 vueltas

El evento aún no ha comenzado.