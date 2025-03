Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta emocionante carrera. Ha sido un placer. Les esperamos en próximas citas. No nos fallen!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final El campeonato de motociclismo regresa dentro de dos semanas con la disputa del Gran Premio de Portugal. Esperemos que sea ya con Marc Márquez en pista, sin duda sería la guinda a una temporada que promete ser espectacular en MotoGP. Final Valentino Rossi, por su parte, ha podido progresar en carrera, pero no ha sido suficiente para terminar en la zona de puntos. El Doctor ha sido 16º, su peor resultado sin contabilizar abandonos desde el Gran Premio de Malasia de 2018, cuando fue 18º. Final Alex Espargaró ha sido 10º. Rodó en la tercera plaza durante el primer tramo de la carrera, pero lo cierto es que la Aprilia no da para más. Su hermano, Pol Espargaró, ha sido 13º. Iba camino de entrar en el Top 10, pero al final un error en las últimas vueltas le impidió terminar hoy con un mejor resultado. Final DATO. Johann Zarco consigue su podio número 50 en todas las categorías, siendo el primer piloto francés que consigue alcanzar esa cifra. Final Alegría desbordada en el equipo Pramac Racing, el equipo satélite de Ducati. Zarco ha sido segundo y líder del campeonato de MotoGP y Jorge Martín, tercero. Le ganan claramente la partida a las Ducati oficiales porque Bagnaia ha sido 6º, mientras que Jack Miller ha cruzado la bandera de cuadros en la 9ª posición. Final Alex Rins ha terminado en la cuarta posición. Sigue la maldición para Suzuki en este trazado de Losail. La semana pasada fue Joan Mir el que estuvo a punto de conseguirlo y hoy ha sido Rins el que lo ha rozado. Por cierto, Joan Mir ha sido 7º, lejos de la cabeza de carrera, pero en cualquier caso puntuando en cada carrera, siendo lo más regular posible y entendiendo que esto es una carrera de fondo. 22 Jorge Martín quizás se vaya con mal sabor de boca, pero lo cierto es que ha hecho un carrerón y consigue hoy su primer podio en la máxima categoría después de marcar ayer la pole position. Y todo esto teniendo en cuenta que es solo su segunda carrera en MotoGP. 22 Johann Zarco le ha ganado la partida finalmente a Jorge Martín. Segundo el francés y nuevo líder del campeonato de MotoGP con 40 puntos. 22 VICTORIA DE FABIO QUARTARARO !!! Logra su cuarto triunfo en MotoGP, la primera de la temporada y obtiene un nuevo triunfo para Yamaha después del triunfo el pasado domingo de Maverick Viñales. 22 Fabio Quartararo no ganaba desde el Gran Premio de Catalunya, en la que fue la tercera de las tres victorias que consiguió en 2020. 22 ÚLTIMA VUELTA !!! Fabio Quartararo tiene la victoria al alcance de la mano. Cuenta con ocho décimas de ventaja con respecto a un Jorge Martín que va a conseguir su primer podio en la máxima categoría. 21 Valentino Rossi rueda ahora mismo en la 16ª plaza y se encuentra al límite de poder entrar en la zona de puntos. 21 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Quartararo mantiene cinco décimas con respecto a Jorge Martín. Podría conseguir su primera victoria con la Yamaha oficial. 20 Siete décimas entre Quartararo y Jorge Martín. Maverick Viñales está teniendo problemas para superar a Zarco. Las dos máquinas del Pramac Racing están taponando el avance del piloto de Figueres y Quartararo ya se está escapando... 20 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Quartararo marcha en cabeza. Estaba sumido en una mala racha, siete carreras seguidas sin subir al podio, la peor en MotoGP, pero el francés quiere terminar con ella por la puerta grande, con victoria. 19 Y atención porque Fabio Quartararo está consiguiendo abrir hueco !!! 19 Y ojo porque se une Mavecik Viñales a la fiesta. Como han ido ganando enteros las dos Yamaha oficiales !!! Quartararo primero, Jorge Martín segundo y Maverick Viñales tercero. 19 PRIMERO QUARTARARO !!! No, le dura poco la alegria al Diablo porque el madrileño le supera en la recta de meta. 18 Joan Mir se ha quedado estancado en la 9ª plaza después del incidente de un Miller que marcha ahora en la 4ª plaza. Y atención porque Bagnaia se está viniendo abajo y el italiano ha caído ahora hasta la séptima plaza. 17 Y sigue aguantando en cabeza Jorge Martín !!! Nadie es capaz de apartarle de la primera posición. Tremenda su carrera y eso que lleva detrás a pilotos con enormes ansias de victoria. 16 Bonita pelea ahora entre Quartararo y Francesco Bagnaia por la tercera posición. De momento tercero el francés y podría terminar hoy con su peor racha de carreras sin podio desde que es piloto de MotoGP (7). 16 Atención porque Pol Espargaró entra en el Top10. Ya consiguió ser octavo en su primera carrera y hoy podría repetir ese buen resultado, teniendo en cuenta la marcha errática de la marca del ala dorada. 15 Lo intenta Rins, pero se la devuelve Quartararo. Una pena porque se ve que a la Suzuki le falta punta de potencia en este circuito. 15 Gran progresión en las dos, tres últimas vueltas de Fabio Quartararo. El francés se sitúa ahora en la cuarta plaza, sorprendiendo a un Alex Rins que parece estar perdiendo fuelle después de haber podido situarse incluso en cabeza hace algunos minutos. 14 Sigue el pique entre Joan Mir y Jack Miller. El australiano le ha recriminado la acción anterior y esto podría ser investigado por Dirección de Carrera. Veremos... 14 CAÍDA DE ALEX MÁRQUEZ !!! Registra su segundo abandono de la temporada y lo cierto es que el fin de semana está siendo tremendamente negativo para Honda. 13 Toque entre Joan Mir y Jack Miller. Se ha lanzado a por todas el piloto de Suzuki, vigente campeón de MotoGP y no le ha gustado nada al australiano la maniobra del balear. 13 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Festival Ducati !!! Se veía venir. Francesco Bagnaia acaba de superar a Alex Rins y se sitúa de momento en la tercera posición. 12 Mientras, Jorge Martín ha vuelto a coger algo de aire y rueda en estos momentos con tres décimas de ventaja. Ya repitió ayer el hito de Marc Márquez en 2014 al conseguir la pole en su segunda carrera en MotoGP y hoy podría conseguir, al igual que el de Cervera, su primera victoria en su segunda prueba en la clase reina. 11 Sitúamos a Valentino Rossi en la antepenúltima posición. Lo cierto es que lo tiene muy complicado el italiano incluso para entrar en la zona de puntos. 11 12 VUELTAS PARA EL FINAL !!! Vata movimiento de las Ducati oficiales !!! Tremendo !!! Tanto Bagnaia como Miller han conseguido dar buena cuenta de Aleix Espargaró y son ya cuarto y quinto respectivamente. Esto tiene pinta de exhibición de Ducati porque solo Alex Rins, de Suzuki, se cuela en esas cinco primeras posiciones. 10 Estamos muy cerca de llegar al ecuador de la prueba y vemos como la carrera no se rompe. Como si fuera Moto3, aquí cuenta todo el mundo de cara a llevarse la victoria en este segundo Gran Premio de la temporada. 9 Alex Rins le enseña ya la rueda a Jorge Martín !!! Va con todo el piloto barcelonés, aunque ve de nuevo como Zarco le vuelve a ganar provisionalmente la partida. Vaya pelea entre ambos por la segunda posición !!! 9 Alex Rins se la devuelve a Zarco y regresa de nuevo a la segunda posición. Pero el gran beneficiado de la pelea entre estos dos pilotos es un Jorge Martín que sigue en cabeza y lleva liderando la carrera desde la salida. 8 Claramente de menos a más en carrera Pecco Bagnaia. El italiano ha marcado de nuevo la vuelta rápida y ha conseguido superar a un Joan Mir que cae a la sexta plaza. 8 Por detrás, Pol Espargaró continúa en la 13ª plaza y es la mejor Honda en pista. Aún así, un resultado sustancialmente peor que el de la semana pasada cuando el de Granollers pudo terminar en la 8ª posición. 7 Y Aleix Espargaró ha marcado ahora la vuelta rápida !!! Se mantiene en las primeras posiciones y continúa en el 4º puesto. Sería su mejor posición con Aprilia porque la 6ª plaza es el tope de momento de la máquina italiana en la clase reina. 7 Zarco se la devuelve a Rins y es que la Ducati corre mucho más que la Suzuki en la larga recta del trazado catarí. 6 Intenta reaccionar Fabio Quartararo y ahora ha conseguido superar a Jack Miller. Sigue sin moverse del décimo puesto Maverick Viñales, el actual líder de la clasificación de pilotos. 6 Ojo porque Alex Rins se encuentra cada vez más cerca de Jorge Martín. Apenas dos décimas de diferencia entre los dos pilotos. Recordemos que ninguna Suzuki ha hecho podio nunca en este circuito de Losail. 5 Pasito al frente de las dos Suzuki !!! Alex Rins se hace con el segundo puesto !!! Por su parte, Joan Mir pasa a la quinta plaza tras superar a Miguel Oliveira. 4 Acaba de marcar la vuelta rápida Francesco Bagnaia. Comienzan a entonarse las Ducati oficiales y les está costando mucho a las dos Yamaha, muy lejos de la cabeza de carrera. Vemos a Fabio Quartararo en la 9ª posición, mientras que Maverick Viñales solo se puede conformar con la 10ª. 3 Decía que su objetivo no es ni mucho menos ganar, pero Jorge Martín ha conseguido abrir un pequeño hueco en cabeza de carrera y ya cuenta con tres décimas de ventaja con respecto a Johann Zarco. 2 Vemos a las Suzuki acercándose bastante a la cabeza de carrera. Alex Rins ya es cuarto y amenaza el tercer puesto en manos en estos momentos de Aleix Espargaró. 2 Lideran las carreras las dos máquinas del equipo Pramac Racing. Jorge Martín es primero y Johann Zarco, segundo. Muy bien los dos Ducati satélite, mucho mejor que las oficiales porque Jack Miller es 7º y Francesco Bagnaia es 9º. 1 El revés de la moneda ha sido para las dos Yamaha oficiales. Mal Maverick Viñales, 9º y algo mejor, Quartararo, 7º de momento. 1 Gran salida también de Aleix Espargaró. Se sitúa tercero con la Aprilia. 1 COMIENZA LA CARRERA DE MOTOGP !!! Tremenda la salida de Jorge Martín !!! Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Aleix Espargaró continúa exprimiendo al máximo su Aprilia y hoy comienza desde el 7º puesto, Alex Márquez lo hace desde la 14º plaza e Iker Lecuona en el 20º puesto. ROSSI, SU PEOR RACHA FUERA DEL TOP 10. Valentino Rossi fue 12º en el pasado Gran Premio de Catar, siendo este el peor inicio de temporada desde su 14º en 2006 (Gran Premio de España). Lleva tres carreras consecutivas terminando en el 12º puesto y, excluyendo, abandonos es su peor racha fuera del Top10 en la clase reina. ROSSI, PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN A SU NUEVA YAMAHA. El inicio de Valentino Rossi no está siendo demasiado positivo con el Petronas Yamaha, el equipo satélite de la firma de los tres diapasones. Hoy comienza la carrera en el 21º puesto, su peor posición de salida en una parrilla en MotoGP. POL ESPARGARÓ LE SIGUE COGIENDO EL AIRE A LA HONDA. Pol Espargaró (8º en el Gran Premio de Catar) ha firmado el mejor debut de cualquiera de los pilotos del equipo Repsol Honda en los tres últimos años (Jorge Lorenzo: 13º en 2019 y Alex Márquez: 12º en 2020). Peor le fueron las cosas, como suele ser habitual en este trazado, a Honda. Stefan Bradl comienza en la 11ª posición, mientras que Pol Espargaró lo hace en la 15ª. Hasta el próximo Gran Premio de Portugal no se espera el regreso de Marc Márquez tras sufrir una aparatosa lesión que le dejó en el dique seco ya durante toda la campaña anterior. FABIO QUARTARARO, A LA BUSCA DEL PODIO. Fabio Quartararo no ha conseguido terminar en el podio en ninguna de sus siete últimas carreras de MotoGP, su peor racha en la máxima categoría. Hoy el piloto francés comienza en la 5ª plaza. SUZUKI, SIN PODIOS EN LOSAIL. Lo cierto es que no es el Circuito Internacional de Losail el trazado preferido de Suzuki, de hecho la enseña nunca ha conseguido situar a ninguno de sus pilotos entre los tres primeros clasificados de la carrera. Las dos Suzuki vuelven a salir algo retrasadas, aunque se espera que se puedan incorporar a la fiesta a medida que avance la carrera, tal y como sucedió la semana pasada en el Gran Premio de Catar. Así, Alex Rins arranca en la 8ª plaza y Joan Mir, el vigente campeón, lo hará en la 9ª. También parten bien colocadas las Ducati del equipo oficial. Así, Jack Miller comienza en la cuarta posición, mientras que Francesco Bagnaia lo hace en la sexta. Recordemos que Viñales, el pasado domingo con Yamaha, rompió una racha de dos victorias consecutivas de Andrea Dovizioso con la marca italiana en 2018 y 2019. JOHANN ZARCO, A POR SU PODIO NÚMERO 50. Zarco consiguió en el pasado Gran Premio de Catar su noveno podio en MotoGP y puede ser el primer piloto francés que alcance 50 podios en todas las categorías. En la segunda posición saldrá un Johann Zarco que fue segundo el pasado domingo en este mismo trazado, en el Gran Premio de Catar, por lo que será uno de los grandes candidatos al triunfo y tendrá hoy una nueva oportunidad para lograr su primera victoria en la máxima categoría. JORGE MARTÍN, TRAS LOS PASOS DE MARC MÁRQUEZ. El piloto madrileño se ha convertido en el primer piloto de MotoGP que ha logrado la pole position en su segunda carrera en la categoría desde Marc Márquez en el Gran Premio de Austin de 2013. Ayer las dos máquinas del equipo satélite de Ducati, el Pramac Racing, ofrecieron un gran espectáculo en la sesión de calificación y Jorge Martín consiguió su primera pole position en MotoGP, en la que es solo su segunda carrera en la clase reina. Aunque, ojo, porque este circuito se adapta particularmente bien a las condiciones de las Ducati y es que Yamaha (9) y Ducati (5) han logrado ganar 14 de las 17 carreras de MotoGP disputadas en el Circuito Internacional de Losail (Honda, 3), repartiéndose las victorias en las seis últimas. VIÑALES, LA ENSEÑA DE YAMAHA. Desde 2018, ningún otro piloto diferente a Maverick Viñales ha conseguido ganar en el equipo Monster Energy Yamaha en MotoGP (5 victorias en total). MAVERICK, A POR SU DÉCIMA VICTORIA EN MOTOGP. Maverick Viñales ha conseguido su novena victoria en MotoGP. Solo cuatro pilotos españoles han alcanzado previamente 10 victorias en la máxima categoría: Marc Márquez (56), Jorge Lorenzo (47), Dani Pedrosa (31) y Alex Crivillé (15). VIÑALES, A REPETIR EL INICIO DE 2017. Maverick Viñales ha logrado ganar la primera carrera de la temporada por segunda vez en su trayectoria en MotoGP (2017 y 2021). En 2017 también se impuso en la segunda (Gran Premio de Argentina). Asistimos hoy al segundo asalto de la temporada después de que Maverick Viñales se llevara el triunfo el pasado domingo en la máxima categoría. Hoy el de Figueres arranca en la tercera posición de la parrilla de salida, por lo que tiene una buena oportunidad de aumentar su renta al frente de la clasificación de pilotos. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Doha de motociclismo, segunda prueba de la temporada 2021. ¿Preparados? Comenzamos...