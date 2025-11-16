Volver al inicio

Al madrileño se le ha atragantado este final de curso. No consigue una victoria desde el pasado Gran Premio de Francia y no ha conseguido pisar el cajón en sus siete últimas citas mundialistas, con dos de las cuatro últimas carreras sin poder sumar punto alguno.

Manu González, por su parte, vio como perdía un liderato de la clasificación general que ostentaba desde el pasado mes de abril tras la carrera en Malasia. Y el fin de semana pasado, en Portugal, la victoria de Moreira le dejó el título prácticamente fuera de su alcance.

Moreira está completando un fantástico final de temporada con cuatro victorias y nueve podios en las 15 últimas carreras.

Si Manu González terminara primero y Moreira cruzará la recta de meta en la 15º posición, se produciría un empate en la clasificación general, pero se desnivelaría la igualdad a favor del madrileño atendiendo a las carreras ganadas (ambos tienen cuatro victorias antes del inicio de esta carrera).

Aún así, Diogo Moreira lo tiene todo a favor al contar con 24 puntos de diferencia con respecto a Manu González. Se alzará con el título solo con terminar entre los 14 primeros clasificados independiente de lo que haga el español, obligado a ganar la carrera para tener opciones de llevarse la corona.

El piloto sudamericano dejó el título prácticamente visto para sentencia después de su victoria el pasado domingo en el Gran Premio de Portugal. Manu González, por su parte, solo pudo ser 6º y salvó los muebles in extremis, dejando abierta la puerta a la esperanza de cara a esta última carrera del curso.

Diogo Moreira cuenta con la oportunidad para proclamarse campeón de Moto2 y podría ser el primer brasileño de la historia en conquistar un título del Campeonato Mundial de motociclismo de la FIM en cualquier categoría.

Tras la victoria de Adrián Fernández en Moto3, diseccionamos todo lo que pueda ocurrir dentro de unos instantes en la carrera de Moto2 con el título en juego.