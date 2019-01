PARAKARATE Otra muesca en el cinturón de Luna El karateka se lleva la medalla de bronce en el Nacional de parakarate que se celebró en Leganés, una cita inclusiva que contó con algunos de los mejores en su especialidad CÉSAR GUISADO Miércoles, 23 enero 2019, 01:28

El Polideportivo Europa de Leganés fue hace unos días la casa del mejor kárate mundial. Allí, al sur de la capital de la nación, deportistas de todo el mundo se reunieron para competir en el Campeonato de España sénior 2019, abierto también a los mejores karateguis internacionales, por lo que la de Madrid terminó siendo una cita tan cosmopolita como mediática.

Allí, la flamante Premio Nacional del Deporte, Sandra Sánchez, quien está también considerada como una de las mejores karatekas de la historia en su categoría, volvió a salir campeona de España por quinta vez consecutiva en la modalidad de katas. Pepe Carbonell haría lo propio en la sección masculina, la selección de Madrid en el kumite o combate masculino y femenino; y la de Valencia, en la cata masculina.

En números, la Federación Española de Kárate barajó cifras de 317 deportistas, 38 equipos y 4 tatamis diferentes para celebrar una competición de primer nivel. Y por eso, el órgano que rige este arte marcial en España quiso que ningún karateka se perdiera una cita que también debía ser inclusiva. Y es algo de poner de relieve.

Allí estuvo un granadino, Eduardo Luna. Este karateka de 34 años con síndrome de Down recibió el pasado mes de noviembre el Premio Desafío que entregó IDEAL a él y a otros deportistas capaces de exprimir lo mejor de la actividad deportiva. Luna, por ejemplo, participó en el Open Internacional de París paseando no hace mucho tiempo el nombre de su Granada que tan a buena gala lleva siempre allá donde va. Y no lo hizo de otra forma en Madrid.

Representó a Andalucía en el Campeonato de España de parakarate y terminó ganando la medalla de bronce. Partió un día antes de la competición junto con su entrenador, Tomás Díez, para estar bien descansados a la hora de la verdad.

«El turno de Edu llegaba sobre las once y después de un buen calentamiento presentó sus katas ante los jueces», explica el propio preparador, señalando que durante un tiempo viene trabajando los movimientos del 'gojushiho sho' y 'unsu' con su alumno.

Ser premiados con el tercer metal resultó «una inyección de ánimo» de cara al resto de una temporada que, dice, «se presenta llena de campeonatos de alto nivel». Será el circuito granadino, que aún no tiene fechas oficiales, y a partir de ahí la sucesión de torneos autonómicos y nacionales con la mirada puesta esta temporada en Navarra, para donde se ha fijado el Nacional.

Además, apunta Díez que «de especial mención también ha sido el comportamiento del resto de la selección absoluta con la categoría de parakarate, ya que siempre nos han estado apoyando, dando muchos ánimos y ayudando en todo lo posible a sus compañeros», quiso señalar. Porque para el entrenador, «esto es lo que enseña e imparte el kárate. Superación, respeto y equipo, aunque hablemos de un deporte individual». Pero con valores.