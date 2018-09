Caza, pesca, tiro Mérida y Robles tocan metal antes de viajar al Europeo de Suecia Joaquín Mérida se dispone a lanzar bajo el sol que apretó con fuerza en el desierto almeriense. / IDEAL Almería acogió el Campeonato de Andalucía de tiro en bosque, con dominio del arco granadino tras apoderarse de siete de las quince preseas en liza CÉSAR GUISADO Viernes, 7 septiembre 2018, 01:20

En el Paraje de El Ciscarejo, en la Sierra de Gádor, se disputó el pasado fin de semana el Campeonato de Andalucía de tiro con arco en bosque. Allí, sobre un terreno pedregoso y el icónico escenario que presenta el desierto almeriense, se pusieron en liza un total de quince medallas. De ellas, siete se marcharon hacia Granada después de una competición bien organizada por el Indalarco. Fueron dos oros, dos platas y tres bronces.

Los arqueros nazaríes continúan demostrando que están en plena forma, ya que arrancan la temporada tal y como terminaron la anterior, acaparando metales. Y la competencia volvió a ser máxima al comparecer un total de 21 clubes; el Alfacar, Arqueros de Baza, el Arco Alhambra y el de Dúrcal desde la provincia granadina.

En la categoría de arco instintivo el oro fue para el tirador del Arco Alfacar, José Ramón Ortega, que se impuso a Antonio Arcas y a su compañero de equipo, Guillermo Robles. Con el longbow, Juan Manuel Pérez, del Arco Alhambra, se llevó el bronce por detrás de José Luis Lavado y Santiago Espinosa. Con el compuesto, el nivero Joaquín Mérida, que tira para el Arcosur de Jaén, demostró seguir en forma alzándose con la plateada por detrás de Julián Alguacil, quien en esta ocasión consiguió ganarle la partida a él y a Mariano Gallegos, bronce. Además, también se disputó una categoría sub'14, con el arco instintivo y dominada por tres granadinos. Los hermanos Torres, del Arqueros de Baza se repartieron oro y plata, dorada para Alejandro y plateada de Ramón. El alfacareño Carlos Núñez, ganó un merecido bronce.

Para algunos de los arqueros, esta cita sirvió también como un entrenamiento de alto nivel ya que ha sido antesala del Campeonato de Europa de tiro con arco 3D, que se va a celebrar en Gotemburgo del 18 al 22 de septiembre. A Suecia acudirán tres granadinos; Guillermo Robles, Mari Luz Carrión y Joaquín Mérida.

«En mi caso, este torneo me ha servido para retomar la competición ya que me había tomado un periodo de descanso, y las sensaciones me han gustado, han sido muy buenas», confirmaba Mérida. Al de Nívar se le pudo ver en este campeonato estrenando gafas, un modelo usado por los tiradores de precisión en las modalidades de pistola y carabina.

Fue primero en la ronda inicial y accedió a los cuartos de final como segundo. Ya en la tirada por el oro cedió ante Julián Alguacil. «Los arqueros decimos que la primera decisión es la que vale. Y eso pasó. Calculé bien, pero luego me confié. Quité unos metros y fueron los que me faltaron. Pero es que mi rival también tiró muy bien». Acabó dándose «una competición muy exigente porque fue en Almería y sin mucha sombra, se hizo duro. Pero estuvo muy bien organizada por el Indalarco. No nos faltó agua, fruta o la atención de sus arqueros, que estuvieron de diez», dice.

Viaje con polémica

Ahora toca hacer las maletas y emprender un viaje que ya se ha iniciado con polémica. Porque otros siete arqueros andaluces, dos de ellos granadinos, consiguieron las marcas mínimas para representar a España en el Campeonato de Europa y no podrán hacerlo porque la Federación Española de Tiro con Arco no ha conseguido los recursos para becar a todos. «Todos han demostrado que el nivel de Granada está muy alto, pero quienes han quedado segundos debían ir pagando la mitad del coste del viaje y de la competición, y los que han sido terceros van si lo pagan íntegro, aun haciendo las mínimas de sobra. Desde la FETA dicen que el CSD no ha liberado ayuda económica para todos, pero creemos que ha habido cierta dejadez a la hora de buscar patrocinios», se queja el arquero.