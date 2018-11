TENIS DE MESA Dos medallas para José Manuel Ruiz en el Open Internacional de España José Manuel Ruiz, con las dos medallas que consiguió. / E.C. El palista accitano consigue la plata por equipos y suma puntos para ascender puestos en el ránking mundial JULIO PIÑERO GRANADA Lunes, 19 noviembre 2018, 07:23

Un bronce individual y una plata por equipos fue la cosecha de José Manuel Ruiz en el Open Internacional de España disputado en Almería. El palista accitano logró la medalla de plata por equipos junto a Jorge Cardona y Marlon López, tras vencer en semifinales a un combinado italo-danés y caer en la final ante Indonesia.

Ruiz y Cardona superaron por la vía rápida las semifinales. Vencieron por 2-0, tras vencer en el dobles y José Manuel Ruiz superar al italiano Lorenzo Cordua. En la final, a los españoles se les escapó un partido de dobles muy igualado, que perdieron por 3/2 (8-11, 12-10, 9-11, 11-9 y 11-4), para después ver cómo Jorge Cardona perdió por 3-1 frente al número dos del mundo, David Jacobs, lo que hizo que Indonesia se alzara con el oro, al ganar por 2-0.

De las siete medallas conseguidas por España en este Open Internacional, dos se las llevó José Manuel Ruiz.

Buen papel del accitano que, además de las preseas, ha sumado puntos que le permiten ascender en el ránking mundial con la vista puesta en la clasificación para sus séptimos Juegos Paralímpicos, en Tokio 2020.

José Manuel Ruiz cree que después de disputar el Campeonato del Mundo necesitaba «coger sensaciones y ritmo de competición, he jugado bastantes partidos y me ha venido bien venir a Almería a competir. A nivel de resultados estoy contento, porque solo he perdido ante David Jacobs, segundo del mundo y además medalla de oro en este Open, y en un partido que se escapó por detalles y pude haber ganado. En general, contento de terminar de esta manera tan positiva la última competición del año y preparándonos ya para el año que viene».