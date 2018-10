Maracena-Arenas, tres puntos para objetivos opuestos

Viajar a Málaga nunca es plato de buen gusto para los equipos del grupo II de esta División de Honor. No por la meteorología, ni mucho menos, sino porque competir ante los costasoleños siempre requiere un plus de concentración. No hay rival asequible en la provincia vecina, pese a que toque visitar a un recién ascendido. El Casabermeja, con la moral a tope después de ganar en Estepona, espera ahora al Cúllar Vega, ante quienes desean repetir suerte. Los de Romario le han tomado el pulso a la competición, haciendo tablas con el Céltic el pasado domingo. Recuperan a Wito, pero pierden a Adri González en la centralidad de la defensa, por sanción.

Maracena y Arenas se miden en la Ciudad Deportiva en un derbi eléctrico, porque los de Milla necesitan los tres puntos para no descolgarse más de la zona de ascenso, a un punto pero saturada de candidatos. Los de Rafa Jiménez tienen la obligación de sumar para abandonar la posición de colista de la tabla. Por su parte, el Monachil recibe al Atlético Porcuna, equipo que recuperado del tropiezo inicial, vuelve a presentar su candidatura al ascenso. La lupa estará puesta sobre Dani González, porque una tarjeta más y se perderá el próximo partido.

El rival de los granadinos el pasado fin de semana fue un Begíjar que cayó en casa por 1-2 y al que el encuentro le salió caro porque perdieron los puntos y los nervios. El futbolista Diego Gómez acabó agrediendo a un rival del Atlético y la acción le ha costado cinco partidos de sanción con la primera advertencia del Comité de Competición para la resta de un punto. Y con estas visitan al Céltic, que espera coger a los jienenses con el paso cambiado para adelantarlos en la clasificación.