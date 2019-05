Lindsey Vonn, otra mujer reinará en Asturias 10 años después

Diez años después una mujer volvió a ser llevarse el galardón real de los Deportes español. El Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2019 es para Lindsey Vonn, esquiadora con mayor número de victorias (82) en la historia de la Copa del Mundo de Esquí Alpino, a cuatro triunfos del récord absoluto del sueco Ingemar Stenmark (86), así como con el mayor número de victorias también en la disciplina de Descenso (39) y de Super Gigante (27).

A sus 34 años, y tras sumar victorias en todas las disciplinas alpinas además de ocho medallas mundiales (dos de ellas de oro) y tres medallas olímpicas (oro en descenso en Vancouver 2010), Vonn puso fin a su exitosa carrera tras participar en el supergigante y en el descenso de Are, donde fue bronce sobreponiéndose a los problemas de rodilla que la lastraban desde comienzos de temporada y convirtiéndose en la medallista mundial de más edad.

En su acta, los miembros del jurado Premio Princesa de Asturias de los Deportes destacan que es «la mujer con más victorias en la historia de la Copa del Mundo de esquí alpino» pero también ensalzan la «capacidad de superación ante la adversidad» de la deportista de 34 años que en febrero, tras no sentirse capaz de regresar al nivel esperado sin dolor, optó por retirarse. «Desgraciadamente es que mi cuerpo y mi ánimo no están a la altura. Tras muchas noches sin dormir, terminé por aceptar que no podía continuar en el esquí de competición. Estos últimos años tuve más lesiones y operaciones de lo que podía imaginar. Siempre he tratado de ir más allá del límite, lo que me ha permitido cosechar éxitos increíbles, pero también graves accidentes». Uno de ellos, una caída en Schladming en 2013 le provocó una rotura de ligamentos de la rodilla derecha con una fractura de tibia.

00:09 Vídeo. Grave accidente de Lindsey Vonn

Theresa Zabell, presidenta de la Fundación Ecomar, propuso su candidatura al galardón, que busca reconocer «las trayectorias que por medio del fomento, desarrollo y perfeccionamiento del deporte y a través de la solidaridad y el compromiso, se hayan convertido en un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conlleva en beneficio de los seres humanos».

Vonn, procedente de una familia de esquiadores de Minnesota, ya estuvo a punto de ganarlo en 2016, cuando lo consiguió Javier Gómez Noya por delante del piloto francés de rallies Sebastian Loeb, la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn y la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda, que fue premiada en 2017.

«Lindsey Vonn es un referente del esquí alpino, polivalente, luchadora y ejemplo de deportividad« maria josé rienda, presidenta del Consejo Superior de Deportes

Así la esquiadora será la sexta mujer de la categoría, en la que han sido premiados iconos como Carl Lewis, Serguéi Bubka, Miguel Indurain, Javier Sotomayor, Michael Schumacher, Rafael Nadal o Haile Gebrselassie. Sólo otras cinco mujeres habían sido premiadas hasta el momento en 33 ediciones.

Yelena Isinbayeva, en el 2009, había sido la última mujer en ganar el premio desde 1999 / REUTERS

La última fue hace diez años, la atleta rusa Yelena Isinbáyeva, mientras que la anterior fue Steffi Graff en 1999, justo un año después de que lo hubiese conseguido Arantxa Sánchez Vicario. La primera mujer en inaugurar el palmarés fue Martina Navratilova en 1994, 365 días antes que la atleta argelina Hassiba Boulmerka.

PALMARÉS Año Galardonado Nacionalidad Deporte 1987 Sebastian Coe Gran Bretaña Atletismo 1988 Juan Antonio Samaranch España Presidente del COI de 1980 a 2001 1989 Severiano Ballesteros España Golf 1990 Sito Pons España Motociclismo 1991 Serguéi Bubka Rusia Atletismo-Pértiga 1992 Miguel Indurain España Ciclismo 1993 Javier Sotomayor Cuba Atletismo-Altura 1994 Martina Navratilova República Checa Tenis 1995 Hassiba Boulmerka Argelia Atletismo (1500 metros) 1996 Carl Lewis Estados Unidos Atletismo 1997 Equipo de maratón España Atletismo 1998 Arantxa Sánchez Vicario España Tenis 1999 Steffi Graf Alemania Tenis 2000 Lance Armstrong Estados Unidos Ciclismo 2001 Manel Estiarte España Waterpolo 2002 Selección de fútbol Brasil Fútbol 2003 Tour de Francia Francia Ciclismo 2004 Hicham El Guerrouj Marruecos Atletismo 2005 Fernando Alonso España Fórmula 1 2006 Selección de baloncesto España Baloncesto 2007 Michael Schumacher Alemania Fórmula 1 2008 Rafael Nadal España Tenis 2009 Yelena Isinbáyeva Rusia Atletismo-Pértiga 2010 Selección de fútbol España Fútbol 2011 Haile Gebrselassie Etiopía Atletismo 2012 Iker Casillas- Xavi Hernández España Fútbol 2013 José María Olazábal España Golfista 2014 Maratón de Nueva York Estados Unidos Atletismo 2015 Pau-Marc Gasol España Baloncesto 2016 Javier Gómez Noya España Triatlón 2017 Selección de rugby Nueva Zelanda Rugby 2018 Reinhold Messner-Krzysztof Wielicki Italia y Polonia Alpinismo 2019 Lindsey Vonn Estados Unidos Esquí alpino

El premio Princesa de Asturias se suma a otros reconocimientos recibidos por Vonn, considerada un mito del esquí como Bode Miller, que tiene el premio del Comité Olímpico de su país a la deportista del año en 2010 y dos premios Laureus a la deportista del año 2010 y Spirit of Sport 2019. En este sentido, Abel Antón aseguró que «Vonn destaca también por su compromiso con las generaciones futuras al haber creado una fundación que lleva su nombre en favor del apoyo y orientación de las mujeres jóvenes a través de la transmisión de valores educativos, deportivos y de desarrollo personal». La fundación trabaja en favor del empoderamiento de las mujeres más jóvenes.

Pidió competir con hombres

De hecho, ella solicitó durante mucho tiempo esquiar con chicos, que compiten a menudo en pistas más exigentes, sin que sus demandas fuesen escuchadas por la Federación Internacional de Esquí (FIS) pese a que merced a sus cualidades físicas, dominó la disciplina de velocidad sobre tablas destinadas a los hombres. «Si yo hubiese tenido ese poder de decisión le habría autorizado a competir con los hombres. Eso habría tenido repercusiones más allá del mundo del esquí», lamentó Aksel Lund Svindal, esquiador noruego de su generación y que se retiró un día antes que Vonn, con la que compartió muchos entrenamientos.

«Si había una chica que podía competir contra los hombres, esa era Lindsey» Kjetil Jansrud

Los que le conocen, como Kjetil Jansrud, miembro histórico del equipo noruego, destacan que «es una chica fenomenal, divertida y tiene una visión del deporte muy refrescante. Si había una chica que podía competir contra los hombres, esa era Lindsey».

01:20 El galardón se entregará en octubre El de Deportes es el cuarto de los ocho premios internacionales Princesa de Asturias, considerados como los Nobel del mundo hispánico. En la categoría concurrían un total de 20 candidaturas, procedentes de ocho países. El galardón consiste en una escultura de Joan Miró y una dotación de 50.000 euros (unos 56.000 dólares), un diploma y una insignia. En la edición anterior, el premio deportivo recayó en dos alpinistas: el italiano Reinhold Messner, el primero en coronar los 14 ochomiles sin oxígeno artificial, y el polaco Krzysztof Wielicki, pionero en ascensiones invernales. Los premios los entregarán en octubre los reyes de España, Felipe y Letizia, el próximo octubre.

La estadounidense, Lindsey Kildow antes de casarse con su entrenador Thomas a los 23 años, nunca ha tenido miedo de expresar sus ideas. Más recientemente antes de los Juegos de Pyeongchang, fue bronce tras perderse los de Sochi 2014 por lesión, dijo que iba a representar «al pueblo estadounidense, a mi país lo mejor posible. No hay demasiada gente en nuestro gobierno que lo hace actualmente», dijo sobre el presidente Donald Trump al que no acudió a ver a la Casa Blanca junto al resto de la representación emulando a lo que hicieron otras estrellas como LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant.

Mediáticamente adquirió mucha popularidad en su país por una relación con Tiger Woods tras separarse de su entrenador Thomas, aunque no recuperó su apellido de soltera, y después de las infidelidades y escándalos sexuales protagonizados por el golfista, que había roto su matrimonio con la modelo sueca Elin Norde.