Laura Bueno acusa el cansancio y acaba octava Imagen de archivo. / IDEAL La granadina fue última en su semifinal y no pudo bajar de los 52 segundos JOSÉ IGNACIO CEJUDO Granada Jueves, 9 agosto 2018, 20:35

El principal objetivo que Laura Bueno se había marcado para el Europeo de Berlín lo consiguió ayer: clasificarse para las semifinales. Ese cansancio la ha lastrado en su carrera esta tarde, en la que ante atletas de muchísimo nivel no ha podido hacer más que cerrar la prueba última con un registro de 52.46, lejos de su marca personal, a un segundo y 23 centésimas de la polaca Swiety-Ersetic.

La granadina ha hecho todo lo posible por no quedarse rezagada de una cabeza fresca y de élite. Una tarea complicada. Sí que ha podido mantener a raya durante casi toda la carrera a la rumana Bianca Razor, con la que ha peleado por la séptima plaza hasta decaer en unos últimos metros en los que acusó claramente el esfuerzo de la primera ronda. Bueno afronta mañana la semifinal de los relevos 4x400 con un equipo para soñar por algo grande.

«La barrera de los 52 segundos se me está haciendo de rogar un poco pero me voy contenta», ha admitido Bueno a la realización de Teledeporte. «La carrera de ayer me ha podido pasar factura pero había venido aquí a luchar. Ahora toca recuperarse para el relevo», ha concluido, sin excusas, la atleta granadina.