John Carter deberá pelear en Italia por el título de la Unión Europea de los superpluma

GRANADA. Miércoles, 12 diciembre 2018

El granadino John Carter, vigente campeón de España del peso superpluma, tendrá que disputar en Italia el título de la Unión Europea. John Carter golpea en el combate que le dio el título nacional. La promotora que velaba por los intereses de Michael Magnesi se impuso en la subasta y el combate se celebrará posiblemente en Roma

El granadino John Carter, vigente campeón de España del peso superpluma, tendrá que disputar en Italia el título de la Unión Europea para el que fue nombrado como aspirante hace unas semanas. De esta manera se va a producir desde que el pasado lunes venció la subasta uno de los dos promotores que velaban por los intereses de su rival, Michael Magnesi, el campeón del título superpluma en Italia.

MGZ, la promotora que se ocupa de la carrera del granadino, también se presentó a la puja con la idea de poder celebrar la pelea en Granada. Pero lo hizo con una cantidad inferior. Posiblemente el combate tenga lugar en Roma, que es donde se celebró la subasta en la sede de la EBU (Unión Europea de Boxeo) y un lugar estratégico para el púgil italiano, porque nació en un pueblo cercano. En próximas fechas el ganador de la subasta va a decidir y anunciar el lugar y la fecha de celebración, para lo que tiene un plazo de tres meses.

Esta circunstancia convierte en favorito a Magnesi, que al igual que Carter es un boxeador que suele crecerse cuando pelea ante su afición. Además, Magnesi contará a su favor presumiblemente con el beneficio de la duda arbitral.

«La verdad es que ha sido una decepción el saber que voy a tener que pelear en Italia, porque tenía la esperanza de que pudiera hacerlo en Granada», explica Carter, quien también tiene claro que «para hacerme con el cinturón de Europa voy a tener que noquear a mi rival. Todo el mundo sabe que es muy difícil ganar fuera de tu país a los puntos. No digo ningún disparate, lo puede afirmar cualquier boxeador que haya peleado fuera de España. Pero bueno, estábamos preparándonos para todo y esto sólo es una dificultad más».

Motivación

John Carter recuerda que «pelear ante tu gente siempre supone un plus de motivación, porque está ahí, apoyándote, animándote cuando más lo necesitas y ves que la pelea se te puede ir. Ya se vio cómo me apoyó la gente en Granada cuando disputé el título de España. Pero no hay que olvidar que he peleado en otras ciudades del país y he ganado, por lo que no me asusta tener que hacerlo ahora por primera vez fuera de España».

De cara al combate, Carter espera «un choque de trenes. Magnesi es un boxeador que va a la guerra, que busca mucho el contacto, que desde el primer momento va a por el rival. Y en cierta manera yo también soy así».