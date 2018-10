John Carter arrasa en Armilla y ocupa su nuevo trono

Eran las 0:33 horas del domingo 21 de octubre de 2018 y un terremoto sacudió los cimientos del Pabellón Rafael Machado Villar de Armilla. La instalación retumbaba porque el 'speaker' acababa de anunciar la salida a escena del ídolo local, John Carter, citado con más de mil entusiastas del boxeo y con su propio destino.

Sobre el ring le esperaban los organizadores del evento, su rival en la lucha por el Campeonato de España de peso superpluma -Juancho González- y la bandera de España, que le dio mayor solemnidad al acto previo al combate de la noche, aquel que el público llevaba horas esperando y en el que 'El Francotirador' no quería decepcionar a nadie.

Sonó el himno nacional y todos se bajaron del ring a excepción de Carter y González. Su momento había llegado. Desde el primer segundo del combate González le cedió la iniciativa al púgil de Almanjáyar, favorito por su condición de local y también porque en su curriculum profesional no había rastro de una sola derrota.

Carter apretó desde el primer asalto, buscando castigar a su rival con directos ante los que el 'Pitbull' González, menos fiero que en otras ocasiones, intentaba defenderse. En el segundo asalto el luchador gijonés cayó al suelo y se levantó rápidamente intentando llevar a Carter a la esquina, pero el granadino esquivó los golpes más peligrosos, danzando en un lugar en el que otros muchos pierden la compostura ante las adversidades.

La final por el cinturón de categoría superpluma era a diez asaltos de tres minutos, por lo que el 'Pitbull' tiró de experiencia arriesgando poco e intentando cansar a su rival, al que el aliento del público le daba una dosis de energía extra.

La ilusión iluminaba los ojos de Carter y una sonrisa se le dibujaba en la cara durante los últimos segundos del tercer asalto. Estaba dispuesto a dejarse hasta la última gota de sudor para abrazar su sueño.

Apoyo apasionado

En el cuarto asalto Carter seguía teniendo la iniciativa y todo el pabellón coreó su nombre, aunque en los momentos de golpes y menos ruido una voz del público repetía con insistencia: «John no te canses, que éste es muy listo». La prudencia de esa voz amiga contrastaba con la pasión de los más jóvenes que asistieron a la velada, que pedían más y más golpes, deseosos de ver triunfar a su ídolo, de 24 años. Carter no se contuvo y en una de sus ofensivas González quiso defenderse, pero recibió un derechazo que lo dejó en el suelo.

Carter también cayó pero se levantó rápidamente y los acontecimientos se precipitaron. Los cinco segundos que Juancho tardó en levantarse de la lona hicieron que el público se levantase de sus sillas a jalear a su hombre. El combate ya estaba decidido.

Una nueva ofensiva del 'Francotirador' terminó de poner contra las cuerdas a su rival, que ya no aguantó más. El árbitro paró la pelea segundos antes de que su entrenador, Omar Sánchez, subiera al cuadrilátero y abrazara a su pupilo. Carter no tardó en cambiarse de esquina para fundirse en otro emotivo abrazo con las dos mujeres de su vida: su novia y su madre. La vida entre las dieciséis cuerdas no siempre es cálida, pero él había alcanzado la gloria venciendo por KO técnico en el que, hasta ahora, ha sido el combate más importante de su vida.

Una vez proclamado vencedor y con el cinturón en la mano, Carter se dirigió a sus seguidores con un mensaje tan directo como sus golpes: «Quiero que vengáis a más combates y que apoyéis el boxeo».

Triunfos de Abde y Clavero

Antes de que John Carter levantase el cinturón que lo acredita como nuevo campeón de España, hubo tiempo para seis combates 'amateurs' en los que resultaron vencedores David Carvajal en peso semipesado; María Ruiz en femenino peso gallo; Charlie McDonald y Carlos Mendoza en peso wélter; Morgan Lee en peso medio y Jennifer Fernández en femenino peso ligero. También hubo tres duelos profesionales en los que el cubano Enmanuel Guerra no sufrió para mantener su condición de ganador a los puntos ante Jair Cortés y en los que los granadinos de adopción Abdessamad Nechad 'Abde' y José Manuel Clavero sí que sudaron lo suyo para vencer a los puntos a Damian Esquisabel y a Miguel Aguilar.