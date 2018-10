ATLETISMO Jessica Petersson se aleja de la victoria del Gran Premio de Fondo Jessica Petersson cruza la meta como ganadora del GP de Loja, el pasado mes de marzo. / CHAPA La atleta danesa, que ha vencido en nueve de las carreras en las que ha participado, compitió en Armilla sin inscripción en el circuito provincial JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA. Viernes, 5 octubre 2018, 02:29

La danesa Jessica Petersson ha vencido en las nueve carreras en las que ha participado del Gran Premio de Fondo Diputación y sin embargo no lo ganará. Una confusión de la atleta y la necesariamente estricta normativa de la competición la alejan de la victoria, probablemente con las dificultades idiomáticas en el centro de la cuestión. Petersson ganó en la Industrial de Armilla, primera carrera del circuito, pero lo hizo con un dorsal exclusivo de la prueba. Es decir, aquel día no compitió inscrita al circuito, por lo que tendría la posibilidad de competirlo para ganarlo después.

Esta circunstancia, que ha sido comunicada por parte de la organización a Petersson esta semana, modifica por completo los esquemas de la atleta, olímpica en los maratones de Río y Londres. La danesa contaba con haber competido en nueve pruebas, algo que le permitiría cerrar las diez mínimas requeridas en Santa Fe, última carrera del Gran Premio, y competir este fin de semana la maratón de Chicago en lugar de en Salar, penúltima escala del circuito. De esta forma, Jessica Petersson no podría completar el mínimo obligatorio para aspirar a la victoria en el circuito, algo que ya se aseguró Manuel Santiago en Almuñécar el pasado fin de semana.

En consulta de IDEAL, la organización se ciñe a la normativa y explica que «ella se inscribió al circuito el 8 de febrero para la prueba de Albolote, nunca ha tenido ningún inconveniente para inscribirse desde que se abrieran las bases a principios de enero». Petersson, dolida, se defiende y argumenta que «siempre quise registrarme en el circuito pero no pudieron verificar mis datos y mis documentos hasta que estuve en Armilla, no tuve opción de hacerlo de otra forma, mostré mi documentación como me pidieron y pagué la serie completa antes de la carrera en Armilla». Desde la organización se responde que «no tuvo un problema de documentación, se le requirió como a todo el que compite». Petersson, danesa, lleva dos años en Andalucía y está empadronada en Alhama de Granada. Jessica Petersson no oculta su decepción y expresa que «es un poco triste, para ser honesta. Me parece injusto ser penalizada cuando hice todo lo que pude y he mostrado más documentación que para los Juegos Olímpicos», expone. Luego, sin embargo, antepone que «me gusta muchísimo el Gran Premio y no quiero causar problemas». La danesa, que en un principio creyó que la victoria del circuito se veía acompañada de un premio remunerado, pretendía donar esa cantidad para el fomento de la participación femenina. En su día a día se dedica al entrenamiento personal para pruebas de larga distancia.

Alternativa para El Amrani

Si Jessica Petersson, como todo hace prever, se ausenta este domingo en Salar por ir a Chicago y no logra completar el mínimo de diez carreras, la favorita para ganar el circuito sería Zhor El Amrani, que ya lo ha vencido más de una vez. En la clasificación del circuito de Diputación, la del Maracena cuenta con 33 puntos por los 8 de Petersson -gana quien menos sume- gracias a sus cuatro victorias y sus dos últimos segundos puestos. Tras ella, con 40 puntos, se encuentra María Dolores Arias Santiago (Bikila).