Snowboard Jaime Castro pisa fuerte en la primera prueba de la Copa de Europa Ayer logró un séptimo puesto en el 'slope style' en Landgraf 23 noviembre 2018

El granadino Jaime Castro ha comenzado su andadura en la Copa de Europa de Snowboard con muy buenas sensaciones. Ayer logró un séptimo puesto en el 'slope style' perteneciente a la Copa de Europa de Landgraf (Holanda). Jaime Castro, de 18 años, hubiese entrado en el podio de no haber fallado ligeramente al grapar su 'back side nine' de la ronda final, pero como él mismo explicó, tuvo que arriesgar. «En el salto de la primera ronda hice 'cap under flip' a 'back side seven' y en la final quise hacerlo más difícil, pero no lo planché y la nota del salto se quedó igual», afirmó el rider del Club Surfin de Sierra Nevada.

Jaime Castro también pertenece al Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Sierra Nevada y con él hará este año la Copa de Europa tanto en 'slope style' como en 'big air'. El pasado 16 de noviembre ya logró un décimo puesto en Glacier 3000, en Suiza. «Mis objetivos eran hacer top diez y estamos incluso por encima», aseguró.