Tercera División El Huétor Tájar le desafía la segunda plaza a El Palo en el Nuevo San Ignacio El Loja jugará en el Juan Carlos Melli de Salar por obras en su estadio y lo hará sin Marcos, sancionado CÉSAR GUISADO Granada Sábado, 8 septiembre 2018, 00:38

A estas alturas, por abrirse la tercera jornada, El Palo no ha encajado. Es el segundo clasificado y recibe a un Huétor Tájar que le pisa los talones en la tabla, igualándolo a puntos y con Manu Daza celebrando goles. Será, sin duda, el encuentro más destacado del fin de semana en el grupo IX. Los amarillos vienen de ganar en casa al Motril en un partido que dibuja las expectativas del técnico Morales para este curso, orden y solvencia arriba. Los paleños, se llevaron los tres puntos del Municipal de Atarfe en el '88 y en claro fuera de juego. Queda toda la liga por disputarse.

El Motril recibe al Torredonjimeno en el Escribano. Los tosirianos, que vienen de golear al Poli Almería en casa, se descubren como un equipo con dinamita arriba, pero sin otro objetivo que no sea el de amarrar la permanencia cuanto antes. En el cuadro blanquiazul, no se podrá sentar en el banquillo Vicente García, segundo entrenador, al ser sancionado con dos partidos por las reiteradas protestas que realizó al equipo arbitral la jornada pasada, en el Moranto.

El Guadix intentará coger al Jaén a pie cambiado. Los de Germán Crespo disputaron el viernes un partido muy largo en Talavera de la Reina, resolviendo la primera ronda de la Copa del Rey en los penaltis. Un esfuerzo que podría pasar factura a los lagartos y, para ello, los de Gabri Padial se conjuran porque todavía no han encajado, pero tampoco han abierto el tarro de los goles.

El Loja jugará como local, pero no en casa. La reforma del césped en el Medina Lauxa todavía no está lista, así que los de Diego Delgado recibirán al Rincón en el Juan Carlos Melli de Salar. El técnico no podrá contar con Marcos, que vio tarjeta roja el pasado domingo, en Guadix. Además, los blanquiazules ya saben cuándo jugarán el partido de la primera jornada, que se tuvo que suspender por la imposibilidad de viajar del River Melilla. Será el próximo miércoles 19 de septiembre y, de momento, en el Medina Lauxa.

Primeros puntos

El Atarfe y el Huétor Vega buscan sus primeros puntos. Los de Jorge Moreno viajan a la Costa del Sol para medirse al Alhaurín. Pesa la última derrota, inmerecida, pero al grupo le sirve como acicate después de marcharse del partido ante El Palo siendo aplaudido por su público. El esfuerzo siempre trae recompensa, aunque no sea inmediata. Los de Jaime Morente, anecdóticos colistas, reciben en casa al recién ascendido Torreperogil. Todos disponibles, excepto Toni, que está sancionado para este encuentro después de que Competición haya desestimado «parcialmente», las alegaciones presentadas por el club.