A mi hijo no le gusta el fútbol

Busque porque seguro encuentra el deporte que mejor se adapta a lo que su hijo o su hija necesita para el desarrollo completo de sus capacidades motoras. Destierre de su ideario la tradicional costumbre de darle un balón primero que después ya se verá. En Granada, la oferta polideportiva es una de las más variadas de España. En pocos lugares podemos practicar hockey hielo y vela, al mismo tiempo. Durante la misma semana, entiéndase. Y no digamos ya hacer calistenia, o estar en un equipo de bádminton o taekwondo de primer nivel nacional o participar en escuelas de sincronizada.

Dicen los entrenadores de estas disciplinas que si pensamos que el desarrollo más completo de las aptitudes físicas está sólo detrás de una pelota, erramos el tiro. El hockey hielo es el deporte más rápido del mundo, la natación el más completo y la esgrima el que más capacidad de concentración exige. Para ser un as con el stick, una sirena en el agua o el más certero con el florete, se necesita constancia e incontables horas de entrenamiento.

En el Igloo, por ejemplo, podemos encontrar esta temporada hockey hielo y patinaje artístico, pero avanzan que el curling puede ser una realidad más que cercana. Steven González, que además de gerente de esta instalación es el entrenador de los equipos de iniciación y ayudante en el banquillo del femenino de Liga Iberdrola, apunta al auge de los deportes de invierno en Granada, «hay que cambiar el chip», dice, porque «sólo cuando a mi hijo o hija no se le da bien el fútbol, probamos con otro deporte. Y al contrario, tenemos la suerte de que en Granada tenemos tanta oferta de deporte no tradicional que es una pena no aprovecharla», señala.

El hockey sobre hielo «es el deporte más rápido del mundo y por eso exige muy buenas condiciones físicas a quien lo practica. Además, es muy bueno porque a los niños que empiezan a practicarlo les ayudará en el desarrollo de la coordinación, la velocidad, en el 'cardio' y la capacidad de reacción», afirma.

Empezar desde cero

Quizá, enfundarse las protecciones, unos patines y coger un palo impresiona el primer día. Pero aquí se aprende desde cero. «Sólo venir y ya le damos equipación, stick y patines para que prueben. No necesitan ninguna experiencia previa. Incluso, si no sabes patinar, empiezas por la escuela de iniciación y poco a poco vas subiendo niveles, vas aprendiendo elementos en el caso del patinaje artístico o técnicas del hockey y así vas promocionando de categoría», asevera González.

De igual forma sucede con el football americano. Granada Lions continúa siendo la referencia en Granada un año más y ya va más de una década de deporte con aroma a NFL en la provincia. Se encuentran en Maracena y desde hace unas temporadas cuenta con categorías de iniciación. Los niños que se enfundan la coraza y el casco comienzan a jugar al football flag. Un pañuelo atado a la cintura sustituye el contacto hasta llegar a la categoría júnior.

En Vegas del Genil se ha estrenado el primer club de calistenia de toda Granada. Lo forma un grupo de jóvenes de entre 9 y 20 años de esta localidad metropolitana, conocidos como los Iron Dogs, nace un club cuya misión es la de fomentar la práctica de este deporte entre los jóvenes, según ellos mismos han informado. La calistenia consiste en realizar ejercicios físicos utilizando el propio peso del cuerpo y aparatos instalados para ello en las calles, que en Vegas del Genil están en las instalaciones deportivas de Las Peregrinas y en el Parque del Teatro de Purchil.

Puertas abiertas los jueves para probar en 18 actividades Para practicar hockey hielo y patinaje artístico, los interesados pueden pasar por el Igloo del Centro Comercial Alameda los martes y jueves, e incluso sábado y domingo sin necesidad de llevar material. Allí se lo proporcionarán los entrenadores. Los entrenamientos de football americano se llevan a cabo en la Ciudad Deportiva de Maracena, lunes y miércoles de 19:30 a 21 horas para categorías sub 11, cadetes y júnior. También en Maracena, el esgrima de iniciación de lunes a jueves, a las cinco de la tarde para niños de 8 a 14 años. La escuela de pádel de Las Palmeras entrena cada tarde desde las cinco en el centro O2 Wellnes de Neptuno. Natación sincronizada y escuelas de pádel, artes marciales, gimnasia rítmica o gimnasia deportiva, entre decenas de actividades, podemos encontrarlas dentro de la oferta del programa de actividades deportivas de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada, que esta temporada ofrece un total de casi cincuenta mil plazas desde octubre hasta junio. Los jueves se celebran días de puertas abiertas, es decir, que podemos probar una actividad entre dieciocho diferentes para buscar la que más se adecua a nuestros gustos. Para reservar, podemos hacerlo durante todos los días del año a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

En la esgrima, el club de Maracena continúa siendo una referencia nacional una temporada más. Han vuelto a los entrenamientos después del parón estival y nada más arrancar ponen el autobús en marcha para viajar con un equipo de cuatro tiradores noveles para participar en el Circuito Nacional.

Otro deporte de moda es el atletismo. Los últimos éxitos de Laura Bueno o María Pérez espolean a los amantes del tartán, el asfalto y las zapatillas. El Club de Atletismo Ciudad de Motril cumplirá esta temporada treinta años en la escena atlética nacional, que se dice pronto. Una campaña que no será fácil porque el club se enfrenta a la remodelación de su instalación, el Polideportivo Municipal de Motril, que remozará su pista de atletismo.

«Hemos tenido que barajar alternativas para poder sustituir nuestro espacio habitual de entrenamiento por otro acorde y de calidad que, a pesar del esfuerzo de adaptarnos a otro lugar y la incomodidad del desplazamiento, estamos seguros que la alternativa satisfará las necesidades de nuestros deportistas». Así, desde el club se ha tomado la decisión de trasladar desde hoy mismo los entrenamientos a la vecina villa de Salobreña.

Y cien deportes más. Todos de altísima calidad. En la Universidad han puesto en marcha escuelas de natación monitorizadas por estudiantes de Ciencias del Deporte y el campeón del mundo de pádel entrena cada tarde en Las Palmeras, frente al Centro Comercial de Neptuno.