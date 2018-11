BOXEO El granadino John Carter, nombrado co-aspirante al título de la Unión Europea El campeón español del peso superpluma se tendrá que medir al italiano Michael Magnesi R.I. Lunes, 26 noviembre 2018, 16:01

El granadino John Carter no encuentra techo a su extraordinaria trayectoria profesional pugilística. De hecho, el flamante campeón de España de boxeo en el peso superpluma ha sido designado como co-aspirante al título vacante de la categoría de la Unión Europea. Por eso, 'El Francotirador' tendrá la oportunidad de llevar una nueva correa a su cintura si es capaz de doblegar a Michael Magnesi, que es el campeón italiano. El combate todavía no tiene fecha, aunque la promotora del andaluz, MGZ, va a entrar en negociaciones con la idea de que se celebre en territorio granadino.

John Carter se muestra prudente a la vez que encantado con esta nueva oportunidad que se abre en su camino. «Desde que vencí a Juan Luis González por el título de España prácticamente no he parado de entrenar. Sé que es más difícil mantenerse que llegar. Y ahora voy a seguir trabajando con más ánimo todavía. Agradezco a todas las personas que me han ayudado a ir logrando mis objetivos y ahora espero no defraudarles».

Carter contabiliza en la actual el fenomenal registro de 9-0-1, con lo que aún nadie le ha hecho morder el polvo. Pero Magnesi también ha labrado una extraordinaria serie de 13-0-0, lo que supondrá que el púgil de Granada lo tenga bastante complicado. «Estoy empezando a estudiarlo, pero su récord lo dice todo. Creo que tengo posibilidades de ganar, pero para ello tendré que dar el 200%. No le tengo miedo, pero sí respeto, como a todos los rivales con los que me he enfrentado. Si ha llegado a donde está es por algo. Nadie le habrá regalado nada».

Por otra parte, Carter subrayó que «al principio mi cabeza la tenía en hacer defensa voluntaria del título de España antes de pasar a la obligatoria. Pero es verdad que desde que me hice con el cinturón escuché la posibilidad de que pudiera ser designado por el título europeo«.

La gran pelea por el cetro continental aún no tiene fecha. Aunque desde la doble designación de los boxeadores sus equipos pueden comenzar a negociar. En caso de no llegarse a un acuerdo se procedería a la subasta, que tendría lugar el 10 de diciembre.

«Estamos hablando del que posiblemente sea el combate más importante de mi carrera, por eso me gustaría tener tiempo para poder prepararlo bien. Lo ideal es que fuera por marzo, aunque eso ya no depende de mí. Como tampoco depende de mí que sea en Granada, aunque es algo que me encantaría. Ante Juan Luis González me sentí muy arropado por mi gente y ojala pudiera volverle a hacer disfrutar».