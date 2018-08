¡La granadina María Pérez, campeona de Europa!

La granadina María Pérez se ha proclamado campeona de Europa de una forma absolutamente extraordinaria a sus 22 años. En un día histórico para la marcha española, Pérez ha completado una carrera formidable, brillante, valiente, descarada. No existen muchos calificativos para lo que ha hecho la marchadora, que acaba de situar a Granada en lo más alto de un podio europeo. Su registro de 1:26.36 supone récord de España y mejor marca mundial del año, un hito impresionante a todas luces y más todavía si se tiene en cuenta su edad.

La precocidad es una de las palabras que acompaña la todavía corta trayectoria deportiva de María Pérez, pero esta mañana en Berlín ha demostrado que es justificado, y que su arrojo es gigante. Nada le ha importado que su carrera, prevista para las nueve de la mañana, se retrasase dos horas por un escape de gas. Tampoco que empezase a lloviznar, algo que no tenía previsto. Pérez se colocó rápidamente en las posiciones de liderazgo de la prueba, con 20 kilómetros por delante, y nunca se despegó. Dejó que la checa Drahotová llevase las riendas durante la inmensa parte de la carrera mientras se acomodaba en la cuarta posición, a una distancia prudencial. Cuando olió la sangre se lanzó como un tiburón, a pesar de dos amonestaciones.

Galería. Exhibición de la granadina María Pérez para ser campeona de Europa: así ha llegado a meta.

El ritmo de María Pérez no hacía sino aumentar. Pasó los diez kilómetros con mejor marca personal en la distancia, en 44 minutos y siete segundos. Poco después se colocó a la par de su compañero de entrenamientos Alberto Amezcua, ya descolgado y 17º finalmente, y lo utilizó como liebre para salir disparada hacia Drahotová. Se agruparon los tres, ellas y él, pero María Pérez no tardó en exprimirse, en pedirse un poco más. Tomada la delantera, giró el cuello para comprobar si era seguida o no. Nunca ocurrió. Y sin embargo, y pese al riesgo, siguió marchando como si sólo compitiera con ella misma, devorando a hombres y a su compañera Raquel González.

Ha sido una exhibición absoluta. Llegó a meta sobrada, con la boca medio abierta más por la euforia que por el cansancio, con el subcampeón europeo Diego García jaleándola en los veinte últimos metros. Le pasaron una bandera de España y se la anudó al cuello como si fuera una capa. Carrera de otro mundo, carrera de superheroína. Llegó a Berlín desde Orce, apenas tiene 22 años y ya es campeona de Europa. Lo mejor es que nadie le ve techo.