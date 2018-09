González vuelve a lo grande alzándose campeona andaluza en promesas María José González volverá a Las Gabias el próximo 18 de octubre para el Campeonato de España. / IDEAL La tiradora de Píñar regresa a la competición después de superar una lesión Viernes, 21 septiembre 2018, 00:40

La tiradora de Píñar María José González se ha proclamado campeona andaluza en la categoría de jóvenes promesas de aire comprimido. El torneo se celebró el pasado domingo en San Fernando, con la asistencia de los mejores tiradores andaluces en categorías de formación. Allí, en Cádiz, la piñera no sólo fue la mejor de su categoría, sino que además consiguió la puntuación más alta de todo el torneo. Con su carabina, González alcanzó los 594,1 puntos para imponerse en el sub 23 femenino a la sevillana Miriam Daza, que firmó los 571,4.

Una marca no obstante «algo baja para mí, pero me mantengo en mis números, sé mantenerme en ese aspecto», dice, señalando a su solvente regularidad, «aunque me esperaba algo más», dice con tono humilde ciertamente, pero ambiciosa en su discurso.

María José González se ha ausentado de las galerías durante un tiempo «por motivos de salud», pero nunca se alejó. También porque cada día acudir a una competición es más costoso. «Casi todos los campeonatos son en Logroño y no recibo muchas ayudas y no puedo permitirme estar desplazándome cada mes a La Rioja y estar allí por lo menos tres días, es un coste muy alto», se queja.

Demanda más competición en el Centro de Alto Rendimiento de Las Gabias. «Aquí tenemos el mejor campo de tiro de toda España y apenas competimos en él», asevera. La próxima tirada la hará en Huelva, siempre escoltada por su padre Miguel y por su madre Marina, verdaderos valedores de su esfuerzo. Será además en una tirada social porque María José se ha convertido en muchos sentidos en imagen del tiro femenino andaluz. «Me llaman los clubes para que vaya a sus tiradas y la verdad es que yo me apunto a todo, voy donde me invitan porque me gusta este deporte, me rodeo de buenos compañeros, pasamos un buen rato y además mejoro mis marcas», advierte. En otoño, las podrá en práctica para el Campeonato de España.

No fue la única alegría granadina de la jornada ya que en la categoría de pistola aire también llegaría otra medalla. De plata, la de Juan José Carrillo, que se quedó en 528 puntos en una final que fue para el almeriense Leonardo García, con 543. Otro almeriense se llevaría el bronce, José Gabriel Alonso, con 520 puntos.

La próxima gran cita para el tiro de precisión tendrá lugar desde hoy mismo en el Club Principado de Oviedo. Asturias acoge hasta el domingo la Copa de España de armas deportivas, de pistola aire y de carabina tendido, para todas las categorías desde sénior a veteranos.

El CEAR de Las Gabias acogerá su próxima cita de precisión a partir del 18 de octubre, cuando se dispute en el Juan Carlos I el Campeonato de España de armas deportivas, pistola standard y velocidad aire 10 metros para categorías júnior y sénior.