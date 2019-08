Fraser y Tia-Clair Toomey, las personas más en forma del mundo Crossfit Games 2019 El estadounidense y la australiana continúan como los reyes del Crossfit al dominar el evento deportivo más importante de esta disciplina que mezcla fuerza y agilidad ISAAC ASENJO Madrid Lunes, 5 agosto 2019, 01:07

Nada nuevo bajo el sol de Wisconsin. Tia Clair Toomey sigue siendo la emperatriz del Crossfit mientras que Mat Fraser continúa siendo el rey de este deporte que mezcla fuerza y agilidad, y que acaba de celebrar en Estados Unidos el evento deportivo más importante de esta disciplina.

Cuatro intensos días de competición en la que se han dado cita los deportistas más en forma del mundo (Fittest on Earth) para realizar hasta doce pruebas diferentes que han ido desde correr varios kilómetros con lastre, saltar a la comba, series de muscle-ups (englobado dentro de los ejercicios de tipo gimnásticos), levantamientos de halterofilia como el clean (cargada) o el snatch (arrancada), remar, caminar haciendo el pino o nadar mil metros en aguas abiertas. La principal particularidad de este equivalente a los Juegos Olímpicos dentro del mundo del fitness es que cambian de pruebas cada año y los detalles se anuncian justo antes del inicio de cada prueba. A los participantes no les queda más remedio que entrenar durante todo el año para una competición que es un completo misterio.

Resurgió Mat Fraser (1990, EE UU) cuando más difícil lo tenía puesto que una penalización en el segundo día de competición lo desplazó al segundo lugar. Lideraba el sorprendente Noah Ohlsen, que discutió la supremacía del de Tenessee hasta el final. Se lo puso complicado hasta el último día aunque ya en el evento final del sábado, Fraser dio un golpe en la mesa con un levantamiento de 172 kilos en cargada que celebró con rabia. En el último día de competición y con varias pruebas por delante, Fraser culminó una remontada como él solo sabe hacer para igualar a la leyenda de Rich Froning con cuatro campeonatos consecutivos. Ahora este Hércules del siglo XXI tendrá la oportunidad en 2020 de superar al 'superdeportista' de Michigan en la categoría individual.

Aunque luego tendrá que ir a la parte colectiva porque éste se ha vuelto a coronar en la categoría por equipos, en la que participa tras su retirada, y continúa siendo el más laureado de este entrenamiento extremo que trabaja todo lo imaginable.

En el lado femenino, la autraliana Tia-Clair Toomey (1993, Australia) demostró que no tiene rival para lograr su tercer reinado consecutivo en los Crossfit Games. La halterófila venció en cinco de las doce pruebas de la competición, destacando en la de natación, en la que superó no solo a todas las mujeres sino también a todos los hombres. Con una forma física increíble, Toomey no se ha bajado del podium desde que comenzara a tomar parte en esta competición. Fue segunda en 2015 y 2016, por detrás de la islandesa Katrin Davidsdottir, y logró el primer puesto en 2017 y 2018.

La australiana lideró desde principio a fin, quedando por encima de la noruega Kristin Holte. El podium femenino lo ha completado la también neozelandesa Jamie Greene.

Ambos han sido los grandes dominadores de un evento en el que participación española puede darse por satisfecha con la actuación del vasco Alex Anasagasti y la gallega Sara Alicia Fernández.

Este 2019 ha sido el primer año que España ha tenido representación española en las categorías individual femenina y masculina de los CrossFit Games.

CrossFit, más que una moda

A día de hoy, España cuenta con 474 boxes de CrossFit en España, todos ellos registrados en la marca, lo que supone un crecimiento de 23% con respecto a las mismas fechas del año anterior. La disciplina se reorienta en destacar los beneficios para la salud de sus ejercicios o wods y gana adeptos por todos los rincones. Echando la vista atrás algunas décadas se encuentra el origen de esta modalidad. Su nacimiento se liga a los años 70, en el sur de California. Greg Glassman se considera el padre del CrossFit ya que fue el quien entendió que las tradicionales rutinas relativas al culturismo no compensaban el tiempo de entrenamiento con la mejora de la condición física. Poco a poco fue elaborando un programa de entrenamiento que incidía en varios movimientos funcionales, siempre realizados a alta intensidad. Halterofilia, atletismo, gimnasia y sobre todo la condición metabólica son las distintas disciplinas que se reúnen en el CrossFit.