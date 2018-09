Golf EE UU, con un Tiger renacido, favorito contra Europa en la Ryder Jon Rham será uno de los representantes españoles en el equipo europeo. / Luis Tejido (Efe) España está representada por Jon Rahm, debutante en el torneo, y Sergio García, el más experto de su equipo en la competición, que a sus 38 años afronta su novena Ryder Cup PABLO SAN ROMÁN (COLPISA/AFP) Saint Quentin en Yvelines Viernes, 28 septiembre 2018, 00:56

Estados Unidos presenta en la Ryder Cup de golf el mejor equipo de su historia, con once de sus doce jugadores entre los 17 mejores del ránking mundial y parte como favorito para imponerse en la 42ª edición del torneo, que se disputa de viernes a domingo en Saint Quentin en Yvelines, en las afueras de París. Si a eso se une que Tiger Woods vuelve a rugir, ganando su primer torneo en cinco años, el pasado domingo en el Tour Championship en Atlanta, los norteamericanos llegan con la moral alta. Además, el estadounidense Dustin Johnson arrebató el primer puesto mundial al inglés Justin Rose esta semana.

Los norteamericanos parecen más capacitados que nunca para acabar con la supremacía europea, que ha ganado ocho de las once últimas ediciones. Además, Estados Unidos no gana en suelo europeo en esta torneo desde hace un cuarto de siglo, siendo la última vez que se impuso en 1993, lo que acrecienta su hambre de victoria. «Sabemos que Estados Unidos tiene uno de sus mejores equipos de todos los tiempos. Sabemos que tenemos que hacerlo perfecto para ganar y ese es nuestro objetivo», afirma el capitán europeo, el danés Thomas Bjorn.

Para ello, Europa tendrá a su favor el hecho de jugar en casa y la motivación con la que suelen acudir sus jugadores a este torneo, una pasión y unas ganas que imprimieron en su día los españoles Severiano Ballesteros y José María Olazábal. España contará con dos jugadores entre los doce europeos, Jon Rahm, debutante en el torneo y que a sus 23 años ocupa el octavo lugar en el ránking mundial, y Sergio García, el más experto de su equipo en la competición, que a sus 38 años afronta su novena Ryder Cup. Sergio García es una petición expresa del capitán Bjorn, que pese a su 28º puesto mundial, confía en el español por su papel dentro y fuera del terreno, animando con su energía positiva. Pero Europa necesitará jugar muy bien, además de la motivación con la que siempre acude a este torneo.

Tiger Woods, tras su renacimiento hace una semana en Atlanta, también llega motivado a una competición que es su asignatura pendiente. El norteamericano de 42 años, con 14 torneos 'mayores' en su palmarés, no tiene buenos recuerdos de la Ryder Cup. En siete participaciones, solo ganó una vez, en 1999. «Mi historial en la Ryder Cup no es algo con lo que disfrute o que me guste recordar», afirmó en Francia el jugador estadounidense.

«Mi historial en la Ryder Cup no es algo con lo que disfrute o que me guste recordar» Tiger Woods

Tiger ha jugado 33 partidos con Estados Unidos en la Ryder, ganando solo 13. Ese balance negativo puede explicar, en parte, el dominio europeo en los años 1990 y 2000. «Mi récord negativo en el historial de la Ryder Cup es algo que espero cambiar», afirmó.

Furyk no se fía

Europa presenta un elenco inferior, con solo cinco de sus hombres entre los 17 primeros del ránking, pero el capitán estadounidense, Jim Furyk, no se fía. «Mi colega Thomas Bjorn mencionó que tenemos el mejor equipo de la historia. Y yo diría también que nos enfrentamos al mejor equipo europeo de todos los tiempos», dijo Furyk. Pero la realidad es que los estadounidenses suman 31 'majors' en su palmarés, con nueve de sus doce hombres habiendo ganado alguno, frente a ocho títulos de los europeos, entre lo que cinco han ganado alguno. Frente a estas cifras, Europa se agarra a la épica. «La fuerza de Europa es que hemos estado muy unidos y aunque haya diferencias las dejamos fuera. Así nos suele ir bien en los últimos años», explica el norirlandés Rory McIlroy, sexto jugador mundial, que a sus 29 disputa su quinta Ryder.

Una baza a favor de Europa será el factor campo. «Sabemos que la gente será ruidosa y animará a Europa. Eso será definitivamente un obstáculo, pero espero que mis hombres sepan superarlo», afirmó el capitán estadounidense Furyk. Ambos equipos lucirán lazos amarillos en recuerdo de la golfista española Celia Barquín, recientemente asesinada en Estados Unidos. Los golfistas españoles, Jon Rahm y Sergio García, quieren ganar para dedicarle la victoria.