Atletismo Dani Rodríguez cumple el objetivo en su semifinal soñada El atleta granadino acaba quinto y mejora su marca de la primera ronda pero queda a las puertas de la final JOSÉ IGNACIO CEJUDO Miércoles, 8 agosto 2018, 21:01

El atleta granadino Dani Rodríguez puede proclamar que estuvo a la altura en su debut europeo. El velocista ha sido quinto en la tercera semifinal de los 200 metros con un registro de 20.77 que mejora la marca de 20.81 que esta mañana le dio el acceso en primera ronda. Rodríguez partía con la séptima mejor marca de la temporada en la serie, 20.59, por lo que ese quinto puesto es notable.

El pupilo de Manuel Jiménez partió desde la calle 2, cansado por la prueba matinal pero motivado por la tremenda atmósfera del Olympiastadion. Peleó todo lo que pudo para no desengancharse y tras la última curva logró asentar la quinta posición, lejos no obstante del suizo Wilson que consiguió una gran marca de 20.16 que le deja como principal rival de Bruno Hortelano (que hizo 20.29 muy cómodo) en la final.

Dani Rodríguez expresó su satisfacción en declaraciones a la retransmisión en directo de Teledeporte: «La verdad es que no me puedo quejar, estaba algo cansado de esta mañana porque dos carreras a este nivel pasan factura pero me he encontrado muy bien, aguantando en los últimos metros». Recordó que «algunos atletas no corrieron la primera ronda por las nuevas reglas». «No puedo pedir más, es mi primer Europeo y he sido semifinalista», valoró el velocista granadino.