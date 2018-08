Atletismo La campeona María Pérez llega a Granada: «A veces los sueños se hacen realidad» RAMÓN L. PÉREZ La marchadora de Orce es recibida por la familia del club de la Juventud Atlética de Guadix JOSÉ I. CEJUDO GRANADA Lunes, 13 agosto 2018, 19:31

La campeona de Europa de los 20 kilómetros marcha ya está en Granada. María Pérez ha sido recibida en la estación de trenes céntrica entre gritos, cánticos y aplausos por una nutrida representación del club de la Juventud Atlética de Guadix, con muchos niños y niñas que ya la tienen como su auténtica heroína. Alguno incluso no ha podido acercarse, pudoroso. «A veces los sueños se hacen realidad», ha expresado la orcense.

«Aún no he asimilado lo que he conseguido, este gran sueño de ser campeona de Europa con 22 años e incluso disfrutando los últimos metros de mi carrera. Casi no he tenido tiempo de hacerlo», ha admitido la marchadora. «Ahora, aquí, es momento de asimilar las cosas, descansar y planificar la temporada que viene», ha señalado con tranquilidad María Pérez, muy emocionada sobre todo al encontrarse con sus fisios, gracias a los que pudo recuperarse de una lesión en el cuádriceps.

«El sueño estaba, venía de vez en cuando pero no quieres tenerlo en mente por si no pasa lo que piensas», ha reconocido la de Orce, cansada pero feliz entre su gente. «Esperaba algo de recibimiento porque ayer me preguntaban por mi llegada pero no tanto. Iba a ir hoy a Orce pero al final el recibimiento es mañana por la tarde y hemos decidido no ir hasta mañana para que no me vean y pequeños y grandes puedan disfrutar juntos», ha comentado.

«Podíamos conseguir algo grande por los últimos test y sabía que si llegaba con Palmisano y Drahótova a los últimos 5.000 metros podía ganar porque me encontraba bien. A veces los sueños se hacen realidad. Me siento una persona muy privilegiada por cumplir al mismo tiempo el sueño de dos personas, el de mi entrenador Jacinto Garzón y el mío», ha remarcado, contentísima, María Pérez en su llegada a Granada.