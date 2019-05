Campeón del mundo de atletismo... a los 75 años Juan López. / Club Atletismo Toledo El toledano Juan López, que empezó a correr a los 66 años, acumula varios títulos del mundo en su categoría J.V. MUÑOZ-LACUNA Toledo Miércoles, 15 mayo 2019, 14:41

Juan López García era un conocido mecánico de Toledo, profesión que ejerció hasta su jubilación. Un año más tarde, cuando tenía 66 años, empezó a salir a correr y hoy, a sus 75 años, es todo un campeón del mundo. En los recientes mundiales de Torun (Polonia) ha ganado el medio maratón para mayores de 75 años empleando una hora, 36 minutos y 5 segundos y superando en seis minutos al segundo. Por si esto fuera poco, en Torun también se ha proclamado campeón del mundo en 3.000 metros en pista cubierta, en la prueba de campo a través y en los 10.000 metros en ruta.

«Empecé a correr con 66 años. Antes andaba pero no corría. Sólo corría con coches de competición pero lo dejé porque implicaba invertir mucho dinero para comprar piezas nuevas», explica este veterano atleta que se enganchó al atletismo al realizar el Camino de Santiago: «Hice el camino con un primo desde Francia pero él no pudo acabarlo por un problema de rodilla. Yo seguí y después mi hija me aconsejó que empezara a correr».

No quedarse quieto

«Al principio no aguantaba ni un minuto pero poco a poco y con la ayuda de otros corredores de Toledo, que me dieron consejos, empecé a competir, primero en España y luego en el extranjero», recuerda este abuelo corredor que también tiene los suyos para quienes quieran imitarlo: «No hay que ser impaciente. Hay que ir poco a poco y aconsejo a los mayores que no se queden quietos, que se muevan, porque el cuerpo humano no está hecho para estar quieto».

Juan López también reconoce que «voy poco al médico» y, en cuanto a su alimentación, asegura que «no es nada especial y siempre es muy variada, pero para nada como con vistas al atletismo». Todo un ejemplo de que nunca es tarde para empezar a hacer deporte.