Los atletas granadinos miden su nivel en las carreras de Antequera y Arahal

Los atletas granadinos pudieron probar su nivel el pasado fin de semana en las competiciones celebradas en Antequera y Arahal. En la localidad sevillana tuvo lugar el campeonato de Andalucía de marcha en ruta, con muchos atletas de la cantera accitana. En los 10 kilómetros sub 18, José Luis Hidalgo batió por diez segundos a su compañero en la Juventud Guadix, Juanfran Soto, con un registro final de 47:49. Alberto Amezcua abandonó en la competición sénior y en la prueba absoluta de 20 kilómetros Luis Manuel Pérez (CA Fent Cami Mislata) fue segundo. En los 10k sub 20 Sofía Rodríguez (Atletismo Guadix) fue segunda, mientras que en la categoría sub 18 María Jesús Pérez, del mismo club, fue segunda sobre María Tomás García (Juventud Guadix).

Entre los más jóvenes, Pablo Postigo (Atletismo Guadix) fue segundo en los 5k sub 16, su compañero de club Manuel Triviño obtuvo la victoria en los 3k sub 14 sobre César Hidalgo (Juventud Guadix), que fue tercero, Ángela Mesa (Atletismo Guadix) ocupó también el tercer escalón en los 3k sub 14 y en los 2 kilómetros sub 12, con todos los participantes de la Juventud Guadix, la victoria fue para Isaac Aguilera sobre Álvaro Pérez y Ramón Lorente. Entre los veteranos, Celia Sánchez (Atletismo Guadix) fue segunda en el grupo de edad de 35 años, la malagueña María Nieves Camaño se impuso a su compañera Ascensión Sierra en la Juventud Guadix en el grupo de 45 y Manuel Tomás Pérez participó en la prueba para el grupo de 55.

Nacional de clubes

Antequera albergó el sábado el campeonato de España sub 20 de clubes en pista cubierta, con victorias para el Playas de Castellón y segundo puesto para el Cueva de Nerja femenino. Para este subcampeonato fue vital la victoria de la granadina Una Stancev en salto de altura con un mejor salto de 1.70. También destacaron sus compañeros de club Darío Bruzón, tercero en salto de longitud con una marca de 6.77, y Javier Sánchez, quien ganó la final B de 400 metros con el segundo mejor tiempo de ambas carreras en 49.20. Cristina Rodríguez, también del club de Nerja, fue cuarta en la final de 3.000 metros.

También en Antequera se celebró el campeonato de Andalucía de pruebas combinadas, desde la categoría sub 16 hasta sénior. María Antequera, del Granada Joven, se impuso a Lucía Soria (Unicaja) en la prueba de pentathlón sub 20, mientras que en heptathlón sub 18 participaron Manuel Arroyo y Pablo Martín por el Cueva de Nerja, aunque sólo el primero pudo completar todas las pruebas terminando cuarto. El Granada Joven acabó en esa misma posición en el medallero final por delante de clubes como, por ejemplo, el Cueva de Nerja.

Control en la Juventud

El pasado sábado se celebró en el Estadio de la Juventud granadino el segundo control de invierno en lo que va de temporada, con muchos niños intentando superarse a sí mismos frente a atletas desplazados de otras provincias. A nivel absoluto no se produjo ningún resultado destacado.