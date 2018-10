Copa de S.M. La Reina Alemania se impone en el premio de consolación con España relegada al cuarto lugar El belga Nicola Philippaerts, participante en la prueba de Barcelona El buen circuito de Eduardo Álvarez Aznar no sirvió para que el equipo español se hiciera con la Challenge Cup en el Club de Polo de Barcelona JESÚS BALLESTEROS Barcelona Sábado, 6 octubre 2018, 22:58

No pudo quitarse la espina de la primera jornada España en la Challenge Longines FEI Jumping Nations Cup. El espectacular inicio de Eduardo Álvarez Aznar con un circuito perfecto no tuvo su continuación con los saltos de Pilar Cordón, Mikel Aizpurúa y Manuel Fernández Saro. Aunque el de San Sebastián hizo una buena prueba en su primer año representando al combinado nacional. España no pudo con la sobriedad de Alemania que se marcó dos ceros en el primer y último jinete y sólo sumó cinco puntos. Estados Unidos, sin la ganadora Jessica Springsteen, logró alzarse con el segundo puesto y Brasil con el tercero relegando a España al cuarto lugar sólo por delante de Canadá, Gran Bretaña y Emiratos Árabes Unidos. Especialmente decepcionante ha sido la participación de los británicos en esta cita en Barcelona.

Con un recorrido no menos exigente y técnico que en la primera jornada, los saltadores fueron cayendo en el doble o el triple final. Un tramo que fue clave también para la suerte española. Tras los tres primeros saltos, España llegaba a la ronda final como segunda sólo con Alemania por delante. Los germanos sumaban nueve y cinco por los nueve y seis de los españoles. Pero el último salto de Manuel Fernández Saro terminó de acabar con las esperanzas locales. No tuvo suerte en la primera jornada como tampoco en la segunda. Sus 16 puntos fueron letales para España.

Equipos como el de los Emiratos Árabes Unidos, Canada o Gran Bretaña ya llegaban sin opciones a este último salto. Y es por ello que tras la debacle española, Alemania acaricia el título y los 300.000 euros de premio. El equipo brasileño puso algo de emoción con el circuito perfecto de Marlon Modolo que hizo el único cero de su país. Si bien, el recorrido espectacular de Marcus Ehning cerrando la participación de Alemania dio la victoria final al equipo germana que cerraba la prueba con sólo cinco puntos. El Club de Polo de Barcelona cerrará este domingo el CSIO con la última prueba de la Longines FEI Jumping Nations Cup Final a partir de las 15.00 horas ya sin participación española.